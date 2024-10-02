Эр-Рияд допускает сценарий снижения цен на нефть до $50 за баррель

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Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Нефть может подешеветь до $50 за баррель, если страны ОПЕК+ не будут соблюдать договоренности об ограничении добычи, заявил участникам альянса министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман. Его слова со ссылкой на источники приводит The Wall Street Journal.

По их данным, другие нефтедобывающие страны восприняли эти заявления как завуалированную угрозу ценовой войны с целью сохранения рыночной доли королевства.

Среди не соблюдающих договоренности саудовский принц выделил Ирак и Казахстан.

Эти заявления он сделал до ракетной атаки Ирана на Израиль, способствовавшей росту цен на нефть.

Власти королевства твердо намерены придерживаться плана, согласно которому ОПЕК+ начнет постепенно снимать ограничения на нефтедобычу с 1 декабря, даже если это приведет к длительному периоду низких цен на нефть, отметили источники. Ранее начало роста отгрузок было запланировано на 1 октября, но из-за неблагоприятной ситуации на рынке оно было отложено на два месяца.

План добычи нефти странами ОПЕК+ с учетом квот, добровольных сокращений и компенсаций недосокращенных объемов, в октябре составляет 35,24 млн баррелей в сутки по сравнению с 35,49 млн б/с в сентябре (на 247 тыс. б/с меньше), следует из расчетов "Интерфакса".

В дополнение к квотам для всех стран-участниц, с прошлого года восемь членов ОПЕК+ добровольно снижают свою добычу - эти снижение происходят двумя "траншами".

Одно из сокращений, на 2,2 млн б/с, должно было начать постепенно сворачиваться с 1 октября (на 180-200 тыс. б/с в месяц), но в начале сентября было решено отложить это еще на два месяца.

Кроме того, для стран, которые в первом полугодии допустили превышение уровней добычи сверх договоренностей (Ирак, Казахстан и Россия), действует график компенсаций этих недосокращенных объемов. При этом Россия должна задействовать этот план только с октября, сократив дополнительно свою добычу на 10 тысяч б/с.

Для Казахстана в октябре "включается" самый большой уровень компенсации - 265 тысяч б/с, страна в это время планирует провести ремонтные работы на одном из крупнейших своих месторождений. Ирак в октябре должен компенсировать 95 тысяч б/с недосокращенных ранее объемов.

По расчетам "Интерфакса", исходя из данных ОПЕК, в августе страны ОПЕК+ превысили запланированный уровень добычи на 76 тысяч б/с.

"В августе 2024 года Саудовская Аравия, Россия, ОАЭ, Кувейт, Алжир и Оман провели две министерские дискуссии с Ираком и Казахстаном. Обеим странам было настоятельно рекомендовано достичь полного соответствия и компенсировать перепроизводство объемов с января 2024 года. Ирак и Казахстан обязались взаимодействовать со вторичными источниками, чтобы изложить свои планы по корректировке производства для достижения соответствия и выполнения графиков компенсации, которые они представили в Секретариат ОПЕК 22 августа", - говорилось в сентябрьском пресс-релизе ОПЕК.

К 12:23 по Москве декабрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $1,87 (2,54%) до $75,43 за баррель. Ноябрьские фьючерсы на WTI к этому моменту дорожали на бирже NYMEX на $1,91 (2,74%), до $71,74 за баррель.

Саудовская Аравия готова отказаться от неофициального ориентира цены на нефть в $100 за баррель в рамках подготовки к увеличению добычи, писала в конце сентября Financial Times со ссылкой на источники.