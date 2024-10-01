Рынок акций РФ начал октябрь со снижения

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на первых октябрьских торгах снизился из-за фиксации прибыли игроками после роста рынка в сентябре, при этом откат смягчила выросшая вечером нефть (декабрьский фьючерс на Brent превысил $74 за баррель) на фоне обострения напряженности на Ближнем Востоке. Индекс МосБиржи завершил день снижением в район 2814 пунктов во главе с бумагами "Магнита" (-5,5%); во "втором эшелоне" раллировали на первых торгах после IPO акции ПАО "Группа Аренадата" (+12,6% к цене размещения).

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2814,19 пункта (-1,5%, в течение торгов индекс опускался в район 2792 пунктов), индекс РТС - 949,6 пункта (-1,7%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 5,5%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ со 2 октября, составил 93,3581 руб. (+13,6 копейки).

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