Сбербанк повысил ставки по базовым ипотечным программам на 0,9 п.п.

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Сбербанк повысил ставки по базовым ипотечным программам на 0,9 процентного пункта (п.п.), говорится в сообщении кредитной организации.

Минимальные ставки по ипотеке на первичном рынке составят 21,9% (ранее - 21%), на вторичном - 21,6% (ранее - 20,7%).

По базовой программе "Нецелевой кредит под залог недвижимости" помимо повышения ставки отменена надбавка в размере 1 п.п. при отказе от страхования жизни и здоровья. Минимальная ставка по программе достигнет 24,3%.

Ставки по базовым программам в сегменте индивидуального жилищного строительства (ИЖС) увеличены на 1,8 п.п. Минимальные ставки по кредитам на строительство дома, а также на покупку загородной недвижимости и земли составят 23,1%.

"Эти изменения вызваны ростом доходности ОФЗ на фоне высокой ключевой ставки Банка России и не касаются программ с господдержкой", - отмечает Сбербанк.

Банк России 13 сентября принял решение повысить ключевую ставку на 100 базисных пунктов (б.п.) - до 19% годовых. При этом ЦБ дал направленный сигнал о возможном повышении ключевой ставки на ближайшем заседании в октябре.