Что случилось этой ночью: среда, 2 октября

Ракетный удар Ирана по Израилю, отмена и задержка авиарейсов, Сбербанк повысил ставки по ипотеке

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Президент Ирана Масуд Пезешкиан после пусков ракет по израильской территории заявил, что Тегеран дал "решительный ответ" на агрессию Израиля. Он отметил, что "действие было нацелено на защиту интересов и граждан Ирана". Постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани призвал Совбез ООН вмешаться в ситуацию и предотвратить полномасштабную войну в регионе. По данным AP, экстренное заседание СБ ООН по вопросу обострения ситуации на Ближнем Востоке состоится в среду, 2 октября.

- Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна примет ответные меры против Ирана. По его словам, атака Ирана провалилась, поскольку была отражена израильской системой ПВО при поддержке США. Президент Джо Байден заявил, что США продолжат и дальше оказывать Израилю полную поддержку. Израиль также поддержала вице-президент США Камала Харрис.

- Росавиация рекомендовала авиакомпаниям временно воздержаться от полетов в аэропорты Израиля, Ирака и Ирана, а также в их воздушном пространстве. В связи с этим "Аэрофлот" отменил запланированный на среду рейс SU524/525 Москва - Дубай - Москва. Авиакомпания S7 вернула рейс из "Домодедово" в Дубай обратно в Москву. Рейс из Новосибирска в Дубай, запланированный на среду, предварительно задержан до 15:00 по местному времени. "Уральские авиалинии" также сообщили о задержке рейсов из Екатеринбурга в Дубай и обратно.

- Сбербанк повысил ставки по базовым ипотечным программам на 0,9 п.п. Минимальные ставки по ипотеке на первичном рынке составят 21,9% (ранее - 21%), на вторичном - 21,6% (ранее - 20,7%).

- Два человека пострадали при атаке беспилотника на село Тишанка Белгородской области. В селе также есть повреждения на одном социальном объекте.

- Суд в Чите вынес приговор участникам преступной группы по делу о серии диверсий на объектах РЖД и трансформаторных подстанциях, а также подготовке к уничтожению истребителей в Приморье. Им назначены сроки лишения свободы от 8,5 до 23 лет.