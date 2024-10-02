Фондовые индексы США снизились из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Фондовые индексы США во вторник снизились из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке, а также на слабой статистике.

При этом падение Nasdaq Composite на 1,5% стало самым существенным примерно за месяц, отмечает MarketWatch.

Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в сентябре остался на уровне предыдущего месяца - 47,2 пункта, говорится в сообщении Института управления поставками. Значение индикатора ниже 50 пунктов говорит о спаде активности в промышленности. ISM Manufacturing остается ниже этой отметки с апреля.

Аналитики, опрошенные Trading Economics, прогнозировали повышение индекса до 47,5 пункта.

Количество открытых вакансий в США в августе неожиданно увеличилось впервые за три месяца. Показатель повысился на 329 тыс. относительно предыдущего месяца и составил 8,04 млн, сообщило министерство труда.

В июле, согласно пересмотренным данным, показатель составлял 7,711 млн, а не 7,673 млн, как было объявлено ранее. Это было минимальным уровнем за 3,5 года.

Аналитики в среднем прогнозировали сокращение до 7,655 млн с предварительно заявленного июльского уровня.

Главный исполнительный директор BlackRock Ларри Финк полагает, что рынок ожидает слишком большого количества понижений процентной ставки Федеральной резервной системой, учитывая, что экономика США продолжает расти.

"Объем смягчения денежно-кредитной политики, который заложен во фьючерсах, безумен, - заявил он в интервью агентству Bloomberg. - Я действительно считаю, что есть возможности для дальнейшего смягчения, но не так много, как показывает рынок".

Лидерами снижения среди компонентов Dow Jones во вторник стали акции Intel Corp., подешевевшие на 3,3%, Apple Inc. - на 2,9% и Microsoft Corp. - на 2,2%.

Также опустилась цена бумаг Tesla - на 1,4%, Nvidia Corp. - на 3,7%, International Business Machines - на 0,8%, Amazon.com Inc. - на 0,6%, Moderna Inc. - на 4,3%.

Капитализация CVS Health Corp. уменьшилась на 2,1%. Владелец сети аптек и страхового бизнеса Aetna проводит стратегическую оценку бизнеса, рассматривая, в частности, возможность разделения операций, написали СМИ. Ранее CVS объявила о сокращении 2,9 тыс. сотрудников, что соответствует около 1% ее глобального штата.

Котировки акций ZIM Integrated Shipping Services, занимающейся грузоперевозками, упали на 5,2% на новости о приостановке работы портов на Атлантическом побережье США из-за первой за полвека забастовки, в которой принимают участие десятки тысяч портовых работников.

Между тем вслед за повышением цен на нефть подорожали бумаги нефтепроизводителей, в том числе Exxon Mobil - на 2,3%, Chevron Corp. - на 1,7%.

Также выросли котировки бумаг представителей ВПК, включая Northrop Grumman Corp. - на 3% и Lockheed Martin - на 3,6%.

Совокупные поставки трех китайских производителей электромобилей - Nio, Li Auto и XPeng - составили в сентябре 96,241 тыс. электромобилей (рост на 44% в годовом сравнении), что стало лучшим месячным показателем в истории. На этой новости цена ADR Li Auto в Нью-Йорке подскочила на 11,5%, XPeng - на 5,5%, Nio на 5,2%.

Dow Jones Industrial Average во вторник снизился на 173,18 пункта (на 0,41%) и составил 42156,97 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 по итогам торгов уменьшилось на 53,73 пункта (на 0,93%) - до 5708,75 пункта.

Индекс Nasdaq Composite за день опустился на 278,81 пункта (на 1,53%) и завершил сессию на отметке 17910,36 пункта.