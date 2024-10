Аналитики предупредили о рисках для Walmart и Target из-за забастовки докеров в США

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Забастовка в портах Атлантического побережья США вряд ли серьезно отразится на ВВП страны, но ударит по ритейлерам и производителям из автомобильной и других зависимых от морских перевозок отраслей, полагают аналитики Goldman Sachs Group во главе с Яном Хациусом. Их мнение приводит MarketWatch.

1 октября десятки тысяч портовых работников на Атлантическом побережье вышли на первую за полвека забастовку, в результате чего порты прекратили работу.

Акция протеста началась после истечения срока действия коллективного соглашения Международной ассоциации портовых грузчиков (International Longshoremen's Association, ILA). Переговоры о новом соглашении, затрагивающем около 25 тысяч работников, уже не первый месяц находятся в тупике из-за разногласий по вопросам оплаты и автоматизации труда, отмечает представляющий интересы работодателей Морской альянс США (United States Maritime Alliance, USMX).

Забастовка охватывает 36 портов от Мэна до Техаса. По данным Conference Board, на них приходится около четверти внешнеторгового грузооборота страны (порядка $3 трлн в год) и 57% американского контейнерооборота.

Аналитики Goldman опасаются, что акция протеста приведет к приостановке импорта продовольствия, фармацевтической продукции, бытовой электроники, одежды и тем самым "парализует торговлю США".

"Забастовка нанесет несоизмеримый ущерб секторам одежды, мебели, бытовой техники, пищевых продуктов и автомобилей ввиду их высокой зависимости от импорта и "сырьевых" отраслей, включая пластик и древесину/бумагу, при этом автопроизводители пострадают еще и от зависимости от портов в экспорте", - пишут они.

По их словам, большинство забастовок в транспортной отрасли с 2000 года длилось менее двух недель, причем относительно масштабные акции обычно занимали меньше недели.

Если забастовка ILA продлится десять дней, ее негативное влияние на ВВП США в четвертом квартале составит 0,2%, на прирост числа рабочих мест в октябре - около 45 тысяч мест, прогнозируют аналитики банка. В ближайшее время она наверняка отразится на планах найма персонала и производства в секторах, зависимых от поставок через американские порты.

По мнению Truist Securities, от забастовки, несмотря на превентивные меры, может пострадать ряд крупных ритейлеров.

Многие розничные сети сдвинули сроки импорта на более ранние, особенно в случае с праздничными товарами, и перенаправили поставки в порты западного побережья, отмечает аналитик Truist Скот Чиккарелли.

В ноябре в США стартует сезон зимних праздников. По прогнозу Deloitte LLP, общий объем покупок в этот период увеличится на 3,3% после повышения на 4,3% годом ранее. При этом продажи в интернет-магазинах страны с 1 ноября по 31 декабря увеличатся максимально с 2021 года - на 8,4% по сравнению с ноябрем-декабрем прошлого года - и составят $240,8 млрд, ожидает Adobe.

По словам Чиккарелли, принятые меры вряд ли спасут многих ритейлеров от дополнительных расходов. Кроме того, они могут столкнуться с дефицитом товаров, в связи с чем пострадают продажи.

"Даже короткая забастовка наверняка будет иметь негативные последствия, учитывая громадный объем товаров, которые проходят через эти порты, - говорит аналитик. - Однако из наших недавних бесед с представителями компаний следует, что они уже подстраховались, поэтому краткосрочные проблемы, скорее всего, будут минимальными".

При этом если забастовка затянется, а задержки грузов увеличатся, бизнесу наверняка придется понести дополнительные расходы на логистику (контейнерные перевозки, наземный транспорт и т.д.), считает он.

Больше всех, по прогнозам Truist, от забастовки пострадают Dollar Tree, Five Below Inc., Target Corp., Best Buy Co. и Walmart Inc..

Впрочем, если перебои с поставками будут значительными, бизнес может активизировать перенос производства в США и соседние страны, заявляет Чиккарелли. По его мнению, от этого в долгосрочной перспективе может выиграть производитель автозапчастей Genuine Parts Co.