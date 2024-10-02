В Минфине заявили, что вклад бюджета в инфляцию с 2025 г. будет нейтральным

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Бюджет с 2025 года будет структурно сбалансирован, его вклад в инфляцию оценивается как нейтральный, заявил замминистра финансов РФ Владимир Колычев.

"Со следующего года, это была программа, намеченная еще три года назад, мы возвращаемся к структурному балансу. Это означает, что вклад бюджета, федерального в первую очередь, но и бюджетной системы в целом, с точки зрения формирования монетарных агрегатов будет нейтральным, то есть он не будет приводить к формированию инфляции", - сообщил Колычев на заседании комитета Госдумы по финансовому рынку.

"Это то, где мы рассчитываем, что мы, как правительство, как бюджет внесем свою посильную лепту в стабилизацию инфляции. Соответственно, рано или поздно это приведет к снижению процентных ставок, себестоимости, которые закладываются при кредитовании", - отметил он.

Замминистра добавил, что инфляция носит монетарный характер. "Если монетарные показатели растут быстрее, чем реальные показатели, то так или иначе разница между ними будет выплескиваться в рост цен, либо в индекс потребительских цен, либо в другие индикаторы ценовые, на рынке недвижимости и так далее", - сказал он.

Он напомнил, что роль бюджетного фактора в формировании монетарных агрегатов в последние годы была значительная, существенно больше, чем до 2022 года.

"Это связано с тем, что расходы резко выросли. Соответственно, в основном они финансировались де-факто расширением дефицита бюджета. На это направлялись средства, ранее накопленные: дополнительные нефтегазовые доходы, ФНБ и так далее. По сути, бюджет был структурно несбалансирован, был дефицит, который вносил определенный вклад в расширение монетарных агрегатов", добавил Колычев.

Ранее сообщалось, что дефицит федерального бюджета в 2025 году ожидается на уровне 0,5% ВВП, в 2026 году - 0,9% ВВП, в 2027 году - 1,1%. Оценка дефицита бюджета на 2024 год была недавно повышена Минфином до 3,296 трлн рублей, или 1,7% ВВП, с 2,120 трлн рублей, или 1,1% ВВП.