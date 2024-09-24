Минфин ожидает, что дефицит бюджета РФ составит в 2026-27 гг. 09% ВВП и 1,1% ВВП

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Дефицит федерального бюджета РФ ожидается в 2025 году в размере 0,5% ВВП с ростом в 2026 году до 0,9% ВВП и в 2027 году до 1,1% ВВП, говорится в сообщении пресс-службы Минфина РФ.

Таким образом, несколько превышаются показатели, предусмотренные законом о бюджете на 2024-2026 годы, в соответствии с которыми в следующем году прогнозировался дефицит в 830,5 млрд рублей, или 0,4% ВВП, в 2026 году - 1,536 трлн рублей (0,8% ВВП).

Источниками финансирования дефицита в предстоящие три года, отмечается в сообщении Минфина, традиционно будут, главным образом, заимствования. Так, валовый объем привлечения средств в 2025 году ожидается в размере 4,8 трлн рублей, в 2026 году - 5,1 трлн рублей, в 2027 году - 5,3 трлн рублей соответственно. В результате государственный долг вырастет с 15% ВВП в 2023 году до 18% ВВП по итогам 2027 года - останется на экономически безопасном уровне ниже 20% ВВП.