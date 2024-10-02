Продажи легковых и легких коммерческих машин в РФ в сентябре выросли на треть

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) в России в сентябре 2024 года выросли в годовом выражении на 32,3%, до 156 989 штук. По сравнению с августом текущего года, в котором по оценке министерства был продан 158 401 легковой автомобиль и LCV, рынок снизился на 0,9%, сообщил Минпромторг со ссылкой на данные АО "Паспорт промышленный консалтинг" (АО "ППК") - совместного предприятия "Автостата" и оператора ЭПТС АО "Электронный паспорт".

В частности, за прошлый месяц в РФ было реализовано 145,49 тыс. легковых автомобилей (+33% г/г и -1% м/м), 11 499 LCV (+23% и -5% соответственно), 9 921 грузовик (-26% и -8%) и 1 013 автобусов (+5% и -24%).

В январе-сентябре 2024 года в РФ было продано 1 341 549 единиц автотехники всех типов - на 48% больше, чем за аналогичный период 2023 года. В частности, легковых и легких коммерческих автомобилей с начала года в РФ было реализовано 1 235 674 шт. (+56,4%), в том числе легковых - 1 140 151 шт. (+59%), LCV - 95 523 шт. (+35%). Грузовиков было продано 91 245 шт. (-12%), автобусов - 14,63 тыс. (+12%).