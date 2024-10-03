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АЕБ не исключила ограничения потенциала роста российского авторынка

Об этом может свидетельствовать замедление продаж в третьем квартале

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Замедление российского авторынка, наблюдаемое в III квартале 2024 года, может свидетельствовать об ограничении потенциала его роста, считают в Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

За 9 месяцев общие продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) выросли на 58% (до более 1,2 млн шт.), в сентябре - на 33% (до 154 741 штуки), сообщила АЕБ со ссылкой на данные АО "ППК" (СП "Автостата" и оператора ЭПТС).

Несмотря на успехи, в целом продажи в III квартале не превзошли объем продаж во II квартале этого года, отметил председатель комитета автопроизводителей АЕБ Алексей Калицев. "Это может свидетельствовать о том, что мы приближаемся к ограничению потенциала роста рынка из-за снижения покупательской способности и удовлетворения отложенного спроса со стороны потребителей. Скорее всего, в ближайшие месяцы положительная динамика сохранится, но уже не будет такой стремительной", - считает он.

Вместе с тем, по его словам, результаты 9 месяцев демонстрируют, что с большой долей вероятности рынок по итогам года достигнет более высоких показателей, чем прогнозировал комитет ранее (1,45 млн штук; +30% г/г). Для дальнейшего развития рынка потребуется поддержка спроса и локального производства со стороны государства, добавил Калицев.

АЕБ Автостат ЭПТС Алексей Калицев ППК
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