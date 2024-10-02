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Total и Apache инвестируют $10 млрд в добычу нефти в Суринаме

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Французская энергетическая компания TotalEnergies и американская Apache Corp. планируют инвестировать $10 млрд в добычу нефти у берегов Суринама, сообщает Total.

Добыча на проекте GranMorgu может начаться в середине 2028 года и составить около 220 тысяч баррелей в сутки, заявил гендиректор TotalEnergies Патрик Пуянне. В проекте также будет участвовать местная госкорпорация Staatsolie с долей в 20%.

Запасы на офшорном месторождении, примыкающем к разрабатываемому ExxonMobil проекту в водах соседней Гайаны, оцениваются более чем в 750 млн баррелей.

Staatsolie планирует выпустить облигации в 2025 году для финансирования своего участия в проекте. Компания уже нашла средства на первоначальный платеж в размере $175 млн.

Разработка нефтяного месторождения и масштабные инвестиции могут серьезно повлиять на экономику страны с населением 640 тысяч человек, из которых 18% живут за чертой бедности, отгмечает AP. Госдолг Суринама составляет $3,5 млрд.

ExxonMobil TotalEnergies Суринам Apache Патрик Пуянне Staatsolie
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