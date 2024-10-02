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VK купил 10% билетного оператора "Кассир.ру" примерно за 500 млн рублей

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Интернет-холдинг VK приобрел 10% в ООО "Кассир.ру - национальный билетный оператор". Об этом сообщил "Интерфаксу" источник на билетном рынке и подтвердил близкий к интернет-компании источник.

Сделка закрыта, ее ориентировочная сумма составила порядка 500 млн рублей, сказали собеседники агентства.

"Актив будет интегрирован в экосистему VK с целью повышения эффективности промоутерской деятельности на площадках компании", - сказал близкий к компании источник.

В VK отказались от комментариев. В ЕГРЮЛ изменение совладельцев "Кассир.ру" пока не отобразилось.

В мае VK стал совладельцем другого билетного сервиса – Intickets.ru, купив 40% в ООО "Интикетс". Стоимость сделки с учетом отложенного платежа – 723 млн рублей, сообщил позднее VK в своем отчете.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "Кассир.ру - национальный билетный оператор" зарегистрировано в 2007 году. Совладельцами компании являются Евгений Финкельштейн (62,75%), Надежда Соловьева (12,25%), Алексей Гиязов (2%), Владимир Верхошинский (1%) и материнская компания Альфа-банка – АО "АБ Холдинг" (22%).

Выручка компании по итогам 2023 года составила 1,9 млрд рублей, увеличившись в 2,5 раза по сравнению с предыдущим годом. Чистая прибыль возросла в 31,5 раза до 270,9 млн рублей.

VK ООО "Кассир.ру - национальный билетный оператор" Кассир.ру Intickets.ru ООО "Интикетс"
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