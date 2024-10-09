VK закрыл сделку по покупке 10% билетного оператора "Кассир.ру"

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Интернет-холдинг VK закрыл сделку по покупке 10% в ООО "Кассир.ру - национальный билетный оператор". Соответствующие изменения зарегистрированы в ЕГРЮЛ 8 октября.

Продавцом выступил соосновтель билетного оператора, глава медиахолдинга PMI Евгений Финкельштейн, чья доля сократилась до 52,75%.

В пресс-службе VK подтвердили "Интерфаксу" приобретение доли в 10% в "Кассир.ру". От детальных комментариев в холдинге воздержались.

Ранее источники говорили "Интерфаксу", что ориентировочная сумма сделки составила порядка 500 млн рублей. Актив будет интегрирован в экосистему VK для повышения эффективности промоутерской деятельности на площадках компании, говорили собеседники агентства.

Ранее в октябре VK приобрел 20% компании-разработчика автоматизации процесса продажи билетов "НКС Технологии". В мае холдинг стал совладельцем другого билетного сервиса - Intickets.ru, купив 40% в ООО "Интикетс". Стоимость сделки с учетом отложенного платежа - 723 млн рублей, сообщил позднее VK в своем отчете.

ООО "Кассир.ру - национальный билетный оператор" зарегистрировано в 2007 году, уставный капитал - 64 тыс. рублей. Совладельцами компании, помимо VK и Финкельштейна, являются Надежда Соловьева (12,25%), Алексей Гиязов (2%), Владимир Верхошинский (1%) и материнская компания Альфа-банка - АО "АБ Холдинг" (22%).

Выручка компании по итогам 2023 года составила 1,9 млрд рублей, увеличившись в 2,5 раза по сравнению с предыдущим годом. Чистая прибыль возросла в 31,5 раза - до 270,9 млн рублей.