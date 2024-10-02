Индекс МосБиржи упал на 1,7%, ниже ниже 2770 пунктов, индекс РТС - на 2,9%

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Российский рынок акций завершил торги среды распродажами на фоне смешанных сигналов с внешних фондовых площадок, просевшей с локальных максимумов нефти (фьючерс на Brent отступил ниже $74 за баррель) и ожиданий дальнейшего ужесточения монетарной политики Банком России.

Индекс МосБиржи к закрытию торгов упал ниже 2770 пунктов после утреннего роста к 2840 пунктам, лидировали в снижении акции "Магнита" (-5,9%).

По итогам основных торгов индекс МосБиржи упал на 1,7% до 2766,79 пункта, уровня 1,5-недельной давности, индекс РТС упал на 2,9% до 922,28 пункта; цены большинства "голубых фишек" на "Мосбирже" снизились в пределах 3,9%.

Официальный курс доллара США, установленный Банком России с 3 октября, составил 94,5054 рубля (+1,1473 рубля).

Банк России повторил сигнал о будущей направленности денежно-кредитной политики: допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании. "Совет директоров допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании", - сообщил зампред ЦБ Алексей Заботкин в рамках заседания рабочей группы в Госдуме. "То, что инфляция до сих пор выше 4%, показывает то, что нам надо было действовать более решительно и ужесточать денежно-кредитную политику раньше и быстрее", - отметил он.

Подешевели в среду также акции "Интер РАО" (-3,9%), "Эн+ груп" (-3,4%), Московского кредитного банка (-3,3%), "Аэрофлота" (-3,2%), "НЛМК" (-3,2%), Сбербанка (-3,1% и -2,4% "префы"), АФК "Система" (-2,7%), "НОВАТЭКа" (-2,6%, до 977,4 рубля), "Норникеля" (-2,4%), "Северстали" (-2,3%), "ММК" (-2,3%), "ТКС Холдинг" (-2,3%), ОК "Русал" (-2,1%), "Роснефти" (-2%), "Газпрома" (-1,9%), ВТБ (-1,9%), "АЛРОСА" (-1,6%), расписки OZON (-1,6%), бумаги "Московской биржи" (-1,5%), "РусГидро" (-1,1%), "МТС" (-1%), ПАО "Полюс" (-0,9%), "ЛУКОЙЛа" (-0,6%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,6%), акции "Татнефти" (-0,4%), "Газпром нефти" (-0,2%).

Акционеры "НОВАТЭКа" на внеочередном заочном собрании одобрили выплату промежуточных дивидендов за первое полугодие 2024 года в размере 35,5 рубля на акцию, сообщил эмитент. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, будет составлен по данным на 11 октября. По итогам первого полугодия 2023 года "НОВАТЭК" выплатил акционерам промежуточные дивиденды в размере 34,5 рубля на акцию.

Совокупный объем торгов на рынках "Московской биржи" в сентябре 2024 года по сравнению с сентябрем 2023 года сократился на 3,9%, до 119,2 трлн рублей со 124,1 трлн рублей, сообщается в пресс-релизе биржи. По сравнению с августом 2024 года объем торгов уменьшился на 4,9%, со 125,4 трлн рублей.

Подорожали в среду обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" (+1,7%).

Как отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев, рынок акций утром поднимался к 2840 пунктам по индексу МосБиржи, подогреваемый ростом нефти, однако удержаться в "плюсе" не удалось. К вечеру индекс откатился ниже 2800 пунктов - восстановление рынка не получило развития из-за развернувшейся вниз нефти (Brent опустилась ниже $74 за баррель).

Динамика широкого рынка во многом зависит от вектора движения тяжеловесов, в особенности акций "Газпрома". А в них в последнее время заметно выросла волатильность на новостном фоне. В среду в бумагах газовой компании последовал спад, следом вниз потянулись другие "голубые фишки". На европейских и американских площадках динамика торгов была преимущественно слабо негативной. Согласно вышедшему отчету ADP, в сентябре в частном секторе США было создано 143 тысячи новых рабочих мест, что существенно выше прогнозных 124 тысяч и августовских 103 тысяч. Полная картина прояснится в пятницу, когда выйдет отчет американского Минтруда за минувший месяц, полагает эксперт.

В четверг ЕЦБ опубликует протокол заседания по монетарной политике, выйдут индексы экономической активности за сентябрь по еврозоне и США. Банк России огласит объемы операций с валютой в октябре. Headhunter проведет День инвестора. Четверг - последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов ПАО "Инарктика" и ПАО "Займер" за I полугодие 2024 года.

В четверг индекс МосБиржи может преимущественно консолидироваться в районе 2750-2800 пунктов, а при сохранении позитивной внешней конъюнктуры возможны новые попытки подрасти в направлении 2840-2850 пунктов, считает Шепелев.

Портфельный управляющий УК "Первая" Максим Федосов также отмечает, что рынок акций после позитивного начала дня к окончанию торговой сессии опустился вниз, реагируя на ухудшение сырьевой конъюнктуры; индекс МосБиржи откатился ниже 2800 пунктов. Широкий рынок начинает четвертый квартал снижением, а с начала года индекс МосБиржи снизился уже почти на 11%.

Лучше рынка выглядели акции "Сургутнефтегаза", отыгрывающие ослабление рубля из-за наличия на балансе компании валютной "кубышки". Хорошо чувствуют себя акции "Татнефти", акционеры которой на прошлой неделе одобрили дивиденды за 6 месяцев 2024 года (по 38,2 рубля на каждый тип акций).

В пользу сохранения высокой ставки Банка России и даже ее выхода за 20% говорят новые параметры проекта бюджета, согласно которым индексация цен в ряде отраслей, а также ослабление рубля и рост дефицита 2024 года могут усложнить процесс снижения инфляции к таргету и потребовать большей жесткости. Зампред ЦБ Заботкин уже отметил, что предлагаемый проект бюджета в части расширения дефицита и тарифной политики выше, чем закладывал ранее ЦБ, напомнил Федосов.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Гордей Смирнов, в среду на мировых фондовых рынках наблюдается разнонаправленная динамика. Инвесторы сосредоточили внимание на эскалации конфликта между Израилем и Ираном, что вызвало рост акций нефтяных и оборонных компаний.

Российский рынок акций пытался подрасти, но к вечеру вновь активизировались продавцы. Зампред ЦБ РФ Заботкин заявил, что Банку России надо было ужесточать денежно-кредитную политику раньше и быстрее. Он также подтвердил, что регулятор допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании.

Индекс МосБиржи опустился ниже 50-дневной скользящей средней, что может стать сигналом к завершению локального восходящего тренда, считает Смирнов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, российский рынок акций в среду к окончанию основных торгов вместе с отступлением цен на нефть от локальных максимумов вышел в "минус", не найдя поводов для развития роста.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI не сумели преодолеть краткосрочные сопротивления $76 и $72,5 за баррель соответственно на фоне усиления доллара. Рынок начинает закладывать в цены текущие геополитические события на Ближнем Востоке, а для новой волны роста может нуждаться в фактических перебоях поставок в регионе. ОПЕК+ по итогам очередного заседания не стала менять квоты на добычу нефти и, согласно источникам, согласилась ослабить ограничения с декабря. Минэнерго США при этом неожиданно сообщило о скачке запасов нефти в стране на прошлой неделе на 3,88 млн баррелей (прогнозировался рост на 1,5 млн баррелей).

На западных фондовых площадках в среду преобладала консолидация. Американский рынок пытался устоять у важных краткосрочных поддержек, которые отделяют его от ускорения снижения. Индексы МосБиржи и РТС устремились к поддержкам 2745 пунктов и 920 пунктов. Российский рынок начинает октябрь на минорной ноте и, в частности, переживает очередную волну девальвации рубля, которая усиливает риски повторного пробоя 900 пунктов по индексу РТС. Более слабый рубль, в то же время, может вернуть интерес к акциям валютных экспортеров, считает Кожухова.

В Азии в среду преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 2,2%, австралийский ASX Australia - на 0,1%, южнокорейский KOSPI потерял 1,2%, гонконгский Hang Seng после выходного во вторник раллировал на 6,2%), стагнирует Европа (индексы CAC 40 и FTSE подросли на 0,1-0,3%, DAX просел на 0,3%), "плюсуют" Штаты (индексы к 18:50 МСК выросли на 0,2-0,4%).

В Южной Корее торги накануне не проводились из-за Дня вооруженных сил. Биржи материкового Китая остаются закрытыми до 7 октября в связи с празднованием Дня образования КНР.

Поддержку рынку продолжают оказывать масштабные стимулы, объявленные властями Китая и его городов, включая меры по улучшению ситуации на рынке недвижимости.

Индекс потребительского доверия в Японии в сентябре вырос до максимальных с апреля 36,9 пункта по сравнению с августовскими 36,7 пункта, сообщило правительство страны. Тем не менее рынок ожидал более сильного подъема - до 37,1 пункта, по данным Trading Economics.

На нефтяном рынке вечером среду цены замедлили рост на статистике Минэнерго США о запасах сырья, ранее котировки раллировали после ракетной атаки Ирана против Израиля.

К 18:50 по Москве декабрьские фьючерсы на Brent дорожали на 0,5% до $73,88 за баррель (+2,6% накануне), ноябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на 0,5% до $70,19 за баррель (+2,4% во вторник).

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 3,89 млн баррелей, запасы бензина выросли на 1,12 млн баррелей, дистиллятов - уменьшились на 1,28 млн баррелей.

Ранее в ходе торгов цена Brent поднималась до $76,14 за баррель, WTI - до $72,49 за баррель на фоне роста напряженности на Ближнем Востоке. В ходе ночной атаки Ирана на Израиль было выпущено порядка 180 ракет. Израильские военные заявили, что ответят на этот обстрел, когда посчитают нужным.

Аналитики предупреждают, что конфликт с участием Тегерана поставит под угрозу экспорт нефти из стран Персидского залива через Ормузский пролив, через который проходит порядка 20% мировых поставок нефти.

Во "втором эшелоне" на "Мосбирже" подешевели акции ПАО "Ашинский металлургический завод" (-9,6%), банка "Авангард" (-8,7%), ПАО "Россети Кубань" (-8,4%), ПАО "Смарттехгрупп" (-8%), "ИК Русс-Инвест" (-6,3%), ПАО "Рязанская энергетическая сбытовая компания" (-6,1%), МКПАО "Лента" (-4,5%), ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (-4,4%), ПАО "Яковлев" (-4,3%), "Трубной металлургической компании" (-4%), расписки ЦИАН (-4%).

ПАО "ТГК-14" (-1,5%, до 0,01138 рубля) в рамках вторичного публичного предложения обыкновенных акций (SPO) установило цену одной обыкновенной акции в размере 0,01 рубля, говорится в сообщении компании. Ранее компания сообщала, что цена не превысит 0,01125 рубля за акцию. В материалах для клиентов одного из брокеров, принимающих заявки, указано, что нижняя граница ценового диапазона - 0,0085 рубля. Организатор SPO - ИФК "Солид" - считает справедливой оценку акций "ТГК-14" в диапазоне 0,012-0,014 рубля за акцию.

Подорожали "префы" "ОМЗ" (+3,6%), акции ПАО "Ютэйр" (+2,9%), ПАО "Россети Московский регион" (+1,8%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 84,56 млрд рублей (из них 9,87 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 7,74 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 7,59 млрд рублей на акции "ТКС Холдинг").