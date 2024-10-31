TotalEnergies в III квартале сократила чистую прибыль на две трети

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Французская нефтегазовая компания TotalEnergies в третьем квартале 2024 года сократила чистую прибыль на 66% в годовом выражении.

Как сообщается в пресс-релизе, чистая прибыль в июле-сентябре составила $2,29 млрд по сравнению с $6,68 млрд за аналогичный период предыдущего года.

Скорректированная прибыль снизилась на 37% - до $4,07 млрд. Аналитики, чьи средние оценки приводит Bloomberg, ожидали $4,27 млрд.

Скорректированная EBITDA составила $10,05 млрд против $13,06 млрд годом ранее.

Выручка уменьшилась до $52,02 млрд c $59,02 млрд.

Добыча углеводородов TotalEnergies в минувшем квартале снизилась на 3% и составила 2,409 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки. В том числе добыча нефти упала на 5%, до 1,324 млн б/с, газа - на 1%.

В четвертом квартале компания планирует добычу на уровне 2,4-2,45 млн б.н.э./с. Прогноз капзатрат на 2024 год сохранен на уровне $17-18 млрд.

Совет директоров TotalEnergies рекомендовал выплатить промежуточные дивиденды в размере 0,79 евро на акцию. Это примерно на 7% выше промежуточных дивидендов, которые выплачивались в прошлом году. Также руководство одобрило программу выкупа акций на сумму $2 млрд, программа будет действовать в четвертом квартале.

Акции компании дешевеют на 2,2% в начале торгов в Париже в четверг.