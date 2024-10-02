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INSG прогнозирует профицитность мирового рынка никеля в 2024-2025 годах

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Производство первичного никеля в мире в 2024 году увеличится на 4,6% и составит 3,516 млн тонн, прогнозирует Международная исследовательская группа по никелю (INSG).

В 2025 году ожидается повышение на 3,8% - до 3,649 млн тонн.

Эти оценки не учитывают возможность каких-либо существенных перебоев в работе предприятий.

Ожидается, что Индонезия продолжит наращивать производство различных видов никелевой продукции, включая никелесодержащий чугун (NPI). В Китае также прогнозируется повышение производства первичного никеля, несмотря на снижение выпуска NPI.

В других странах, в основном из-за проблем с рентабельностью, ряд производственных предприятий были законсервированы, сократили выпуск или рассматривают возможность реализации одного из этих вариантов в будущем, отмечается в сообщении INSG.

Мировое потребление первичного никеля в текущем году, как ожидается, увеличится на 4,8% и достигнет 3,346 млн тонн. В 2025 году оно вырастет на 5% - до 3,514 млн тонн.

Таким образом, глобальный рынок никеля будет оставаться профицитным. Переизбыток металла в 2024 году ожидается на уровне 170 тысяч тонн, в 2025 году - 135 тысяч тонн. По итогам 2023 года производство превысило спрос на 167 тысяч тонн.

По данным World Stainless Association, производство нержавеющей стали в мире в первом квартале выросла на 5,5% - до 14,6 млн тонн. INSG ожидает дальнейшего подъема сектора нержавеющей стали в 2024 и 2025 году, особенно в Китае и Индонезии.

Темпы роста использования никеля в аккумуляторах для электромобилей оказались слабее, чем ожидалось, в том числе из-за конкуренции со стороны других видов батарей (в основном литий-железо-фосфатных), отмечают аналитики организации.

INSG является независимой межправительственной организацией, которая была основана в 1990 году и находится в Лиссабоне (Португалия). Членами группы являются страны-производители и потребители никеля: Австралия, Бразилия, Великобритания, Германия, Италия, Куба, Норвегия, Португалия, Россия, Финляндия, Франция, Швеция, Япония, а также Европейский союз.

INSG World Stainless Association
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