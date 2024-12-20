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Власти Индонезии задумались о резком сокращении добычи никеля ради поддержки цен

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Индонезия, на которую сейчас приходится более половины мирового выпуска никеля, рассматривает возможность резко сократить квоты на добычу никелевой руды в будущем году, стремясь поддержать цены, сообщил Bloomberg со ссылкой на источники.

Министерство энергетики и минеральных ресурсов рассматривает снижение объема добычи никелевой руды в 2025 году до 150 млн тонн с 272 млн тонн в 2024 году. Обсуждения о размере потенциального сокращения продолжаются.

Индонезия стала одним из лидеров по выпуску этого металла после введения в 2020 году запрета на вывоз руды, который вызвал масштабное расширение внутренних мощностей по переработке. Мировые цены на никель, растущей сферой использование которого является батарейная отрасль, упали в прошлом году на 45% и не смогли восстановиться в этом году на фоне растущих поставок из Индонезии и замедления спроса. Индонезийские производители, которые в основном принадлежат китайским инвесторам, также ощутили давление, так как стоимость руды стала расти из-за сокращения высокорентабельных запасов и необходимости импортировать сырье из Филиппин.

Ранее индонезийские чиновники не заявляли о планах сокращения добычи, хотя Bloomberg приводит декабрьское заявление в Jakarta Post о планах ограничить производство, чтобы повысить цены. Шаги по ограничению добычи никеля со стороны нового президента Индонезии Прабово Субианто, вступившего в должность в октябре, отличаются от политики предыдущей администрации, которая поощряла быстрое наращивание местных плавильных мощностей.

Индонезия Филиппины Прабово Субианто
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