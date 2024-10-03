Нефть Brent подорожала до $74,81 за баррель

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Цены на нефть повышаются в четверг на фоне сохраняющейся геополитической напряженности.

Рынок ждет действий Израиля в ответ на недавнюю ракетную атаку Ирана по территории страны. Как сообщали израильские СМИ, власти страны решили, что примут ответные меры, скоординировав свои действия с США. По данным Channel 12, власти страны рассматривают возможность нанесения удара по стратегическим объектам Ирана, в том числе, по ядерным и нефтяным.

Президент США Джо Байден накануне также заявил, что обсудит с израильской стороной их ответные меры. Он выступает против идеи нанесения Израилем ударов по ядерной инфраструктуре Ирана.

Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:20 по московскому времени составляет $74,81 за баррель, что на $0,91 (1,23%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В среду эти контракты подорожали на $0,34 (0,5%), до $73,9 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на $0,94 (1,34%), до $71,04 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов увеличилась на $0,27 (0,4%), до $70,1 за баррель.

"Сейчас все определяется ситуацией на Ближнем Востоке, когда речь идет о нефтяном рынке", - отмечает аналитик City Index и FOREX.com Фавад Разакзада.

"Цены на нефть могут прибавить еще $5 за баррель в следующие несколько дней в случае дальнейшей эскалации конфликта", - приводит слова эксперта Market Watch.

Накануне нефтяной рынок отыграл значительную часть роста после выхода еженедельного отчета Минэнерго США, показавшего увеличение запасов в стране. Коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе повысились на 3,89 млн баррелей - до 416,93 млн баррелей.