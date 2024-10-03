США обсуждают с Израилем детали израильского ответа Ирану на его атаки

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - США и Израиль в настоящее время активно обсуждают возможности нанесения ударов по иранским объектам в Сирии и Йемене в качестве ответа на атаки Ирана по израильской территории, сообщает Politico, ссылаясь на представителей американской администрации.

"США активно обсуждают с Израилем ответные меры, которые могут включать в себя военный удар, сообщили официальные лица. Среди рассматриваемых возможных вариантов - удары по ополченцам, поддерживаемым Ираном, или непосредственно по силам Корпуса стражей исламской революции в Йемене или Сирии, сообщил второй чиновник", - пишет издание.

Как сообщали израильские СМИ, власти Израиля решили, что они ответят на иранскую ракетную атаку по территории страны, но сначала скоординируют свой ответ с США.

По данным Channel 12, власти страны хотят нанести удар по стратегическим объектам Ирана, однако они не будут этого делать, пока не обсудят ответ с американскими коллегами.

Президент США Джо Байден накануне также заявил, что обсудит с израильской стороной их ответные меры. Он выступает против идеи нанесения Израилем ударов по ядерной инфраструктуре Ирана, в то время как некоторые СМИ сообщали, что ядерные и нефтяные объекты могут стать целью ответной атаки Израиля.

Тем не менее Politico считает, что Байден, "возможно, теперь имеет гораздо меньшее влияние на развитие событий". Газета напоминает, что в течение нескольких месяцев израильский премьер Биньямин Нетаньяху и его правительство "последовательно игнорировали" американские советы относительно того, как вести войну в секторе Газа против ХАМАС.