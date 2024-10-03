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"Ъ" сообщил о планах "Яндекса" выйти на рынок страхования

По данным газеты, "Яндекс" хочет купить небольшую страховую компанию

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - "Яндекс" планирует развивать страховое направление и находится в поиске небольшой страховой компании с лицензией для ее приобретения, сообщил "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

По данным издания, интернет-компания также набирает сотрудников под страховое направление.

В "Яндексе" от комментариев газете отказались.

Опрошенные "Коммерсантом" эксперты указывают, что для развития нового направления "Яндексу" достаточно купить страховую компанию с капиталом 300-800 млн рублей, не обремененную обязательствами; сейчас на рынке продается до пяти подобных игроков. Покупка позволила бы "Яндексу" сразу получить универсальную бизнес-модель и в течение года отладить работу и запустить простую продуктовую линейку страховых продуктов.

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