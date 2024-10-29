"Яндекс" в III квартале нарастил выручку на 36%, до 276,8 млрд рублей

Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - МКПАО "Яндекс" в III квартале увеличило выручку на 36%, до 276,8 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Скорректированный показатель EBITDA в отчетном периоде вырос в 1,7 раза и достиг 54,7 млрд рублей.

Рентабельность по показателю составила 19,8%.

Показатели по выручке оказался хуже консенсус-прогноза "Интерфакса": опрошенные аналитики ожидали, что выручка окажется на уровне 277,5 млрд рублей. Показатель скорр. EBITDA, наоборот, оказался лучше консенсус-прогноза, в рамках которого он предполагался на уровне 49,8 млрд рублей.

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