Индекс PMI сферы услуг РФ в сентябре опустился до 50,5 пункта с 52,3 в августе

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Индекс PMI сферы услуг России в сентябре 2024 года составил 50,5 пункта, опустившись с августовского значения 52,3 пункта, но оставаясь выше "критической" отметки, говорится в материалах исследования S&P Global.

Последние данные говорят о замедлении роста активности в секторе на фоне слабого клиентского спроса.

Совокупный индекс объемов производства, отслеживающий активность и в обрабатывающих отраслях и в сфере услуг РФ, в сентябре составил 49,4 пункта по сравнению с 52,1 пункта в августе.

Значение индексов выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, ниже этого уровня - на ее снижение.

Новые заказы в секторе услуг росли в сентябре, однако темпы их роста замедлились с августовских и в целом были скромными. В этой связи отмечалось и замедление темпов роста создания рабочих мест: в целом они соответствовали среднему значению по долгосрочной серии, но оказались самыми слабыми с февраля. В то же время компании фиксировали дальнейшее сокращение объемов незавершенных работ.

Издержки в отрасли, между тем, росли устойчивыми темпами. Рост бремени затрат обычно связывался с увеличением фонда заработной платы и повышением цен поставщиков. Темпы инфляции издержек немного ускорились с августа, но оставались ниже среднего показателя по серии.

Повысились и отпускные цены, так как компании стремились перекладывать возросшие затраты на клиентов, закрепив тем самым исторически повышенную инфляцию отпускных цен. Ее темпы стали одними из самых быстрых в 2024 году.

Деловая уверенность компаний сферы услуг при этом подстегивалась планируемыми инвестициями в рекламу и надеждами на бОльшее количество новых заказов. Респонденты выражали надежду на увеличение объемов выпуска в ближайшие 12 месяцев, а степень их оптимизма достигла самого высокого уровня за четыре месяца.