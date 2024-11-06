Индекс PMI сферы услуг РФ в октябре поднялся до 51,6 пункта

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Индекс PMI сферы услуг России в октябре 2024 года составил 51,6 пункта, поднявшись с сентябрьского значения 50,5 пункта, говорится в материалах исследования S&P Global.

Последние данные указали на скромный, но уверенный рост в секторе.

Совокупный индекс объемов производства, отслеживающий активность и в обрабатывающих отраслях, и в сфере услуг РФ, в октябре составил 50,9 пункта по сравнению с 49,4 пункта в сентябре.

Значение индексов выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, ниже этого уровня - на ее снижение.

Новые заказы росли в октябре четвертый месяц подряд на фоне приобретения новых клиентов и улучшившихся условий спроса, однако темпы их роста замедлились.

Компании отмечали резкий рост затрат в начале четвертого квартала. Темпы инфляции издержек стали самыми быстрыми с июля. Респонденты указывали на неблагоприятный курс обмена валют, возросшие цены поставщиков и увеличение фонда заработной платы как факторы, негативно повлиявшие на операционные расходы.

С учетом давления на прибыльность и улучшившегося спроса компании сферы услуг повышали отпускные цены более быстрыми темпами в прошлом месяце. Темпы инфляции отпускных цен стали самыми высокими с июля.

Объемы невыполненных работ сокращались седьмой месяц подряд, хотя и незначительными темпами. Повышение объемов новых заказов заставляло компании увеличивать численность сотрудников более быстрыми темпами. В основном наем работников осуществлялся на полный рабочий день, по словам респондентов.

Деловые ожидания сектора на ближайшие 12 месяцев оставались в позитивной зоне. Планируемые инвестиции в оборудование наряду с надеждами на более сильные условия спроса подкрепляли оптимизм. При этом степень уверенности компаний стала второй самой слабой за 15 месяцев (после июля 2024 года).