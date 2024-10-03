Tesco улучшил прогноз на весь финансовый год после удачного I полугодия

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Крупнейший британский продуктовый ритейлер Tesco Plc улучшил прогноз на 2025 финансовый год, отметив рост объемов продаж в первом финполугодии.

По новому прогнозу компании, операционная прибыль без учета разовых факторов, - ключевой показатель ее операций (без учета Tesco Bank), в этом фингоду достигнет 2,9 млрд фунтов ($3,85 млрд). Ранее Tesco ожидала этот показатель на уровне 2,8 млрд фунтов.

Консенсус-прогноз аналитиков, собранный самой компанией, предполагает, что скорректированная операционная прибыль достигнет 2,94 млрд фунтов в текущем фингоду.

В первом финполугодии, завершившемся 24 августа, этот показатель увеличился на 10%, до 1,56 млрд фунтов.

Доналоговая прибыль Tesco за этот период выросла на 20%, до 1,39 млрд фунтов, выручка повысилась на 3%, до 34,77 млрд фунтов.

"Существенные инвестиции в качество и обслуживание, которые мы делаем, обеспечили более значительный, чем ожидалось, рост объемов продаж в первом финполугодии", - говорится в пресс-релизе Tesco.

Продажи ритейлера увеличились на 4%, сопоставимые продажи - на 2,9%.

Доля компании на британском рынке продажи продуктов питания составляет порядка 27,8%.

С начала 2024 года капитализация Tesco выросла на 23%.