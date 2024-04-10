Ритейлер Tesco увеличил годовую доналоговую прибыль более чем в 2,5 раза

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Крупнейший британский ритейлер Tesco Plc в 2024 финансовом году увеличил доналоговую прибыль более чем в 2,5 раза, согласно предварительным данным.

Как сообщается в пресс-релизе компании, доналоговая прибыль за год, завершившийся 24 февраля, составила 2,289 млрд фунтов стерлингов ($2,9 млрд) против 882 млн фунтов годом ранее.

Скорректированная операционная прибыль, которую Tesco считает более показательной, повысилась до 2,829 млрд фунтов с 2,509 млрд фунтов. В том числе прибыль от розничных операций составила 2,76 млрд фунтов.

Выручка с учетом продаж топлива выросла на 4,4% - до 68,187 млрд фунтов. Без учета топлива продажи компании увеличились на 7,4% - до 61,477 млрд фунтов.

По итогам 2025 фингода Tesco планирует получить скорректированную операционную прибыль от розничных операций в размере не менее 2,8 млрд фунтов, от оставшихся операций Tesco Bank, основная часть которого была продана Barclays, - на уровне 80 млн фунтов.

Свободный денежный поток ожидается в диапазоне 1,4-1,8 млрд фунтов.

Совет директоров рекомендовал выплатить финальные дивиденды в размере 8,25 пенса на акцию. Таким образом, дивиденды за фингод вырастут на 11%, до 12,1 пенса на акцию.

Кроме того, компания в ближайшие 12 месяцев выкупит собственные акции на сумму 1 млрд фунтов.

Котировки акций Tesco растут на 0,5% на торгах в среду.