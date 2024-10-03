"Газпром энергохолдинг" оценит климатический эффект от закрытия 52 котельных МОЭК

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Десятилетний опыт работы "МОЭК" в составе "Газпром энергохолдинга" позволил оптимизировать тепловые мощности в столичной энергосистеме, вывести из работы 52 котельные в черте Москвы, обеспечить экономию топлива и снижение эмиссии СO2, говорится в публикации в журнале "Газовая промышленность".

Ее авторы - начальник управления по развитию систем теплоснабжения ПАО "МОЭК" Алексей Дыскин и начальник управления перспективного развития и теплового бизнеса ООО "Газпром энергохолдинг" Аркадий Хараим.

По их данным, з счет более эффективного производства тепла удалось сэкономить топливо в размере 6,1 млн т у. т. (эквивалент 7 млрд куб. м газа) и снизить выбросы диоксида углерода на 9,7 млн т, оксидов азота - на 8924 тонн.

В рамках программы выполнено переключение потребителей 13 крупных и 39 малых котельных на различные ТЭЦ с общей расчетной нагрузкой 1279 Гкал/ч. При реализации программы значительное внимание уделялось проблемам сохранения надежности в переключаемых зонах котельных и ТЭЦ, подчеркивают энергетики.

Суммарный объем переключений за 2023 год составил 6,4 млн Гкал, что позволило сэкономить топливо в объеме 812 тыс. т у. т. за счет увеличения доли выработки электроэнергии на тепловое потребление в системе "ТЭЦ - котельная". Сокращение выбросов оксидов азота (NOх) составило 1008 т, а диоксида углерода - 1262 тыс. т, что соразмерно с годовыми выбросами CO2 от 22 тыс. дизельных автобусов.

Вхождение в 2013 году МОЭК в группу "Газпром энергохолдинг", создание единой системы теплоснабжения на базе "МОЭК" (транспорт) и ПАО "Мосэнерго" (генерация), а также применение метода расчетных присоединенных нагрузок позволили: реализовать масштабную программу переключений, в ходе которой задействовано более 100 источников тепловой энергии, выполнено строительство новых тепловых сетей-связок, увеличена пропускная способность существующих тепловых сетей, за счет чего стало возможным вывести из работы 52 котельные в черте города; обеспечить присоединение к ТЭЦ более 2500 Гкал/ч расчетной нагрузки новых строений; переключить около 50 млн Гкал на ТЭЦ.

Достигнутая экономия топлива ведет к снижению эмиссии диоксида углерода. При этом авторы публикации отмечают необходимость выработки "общепризнанной методологии определения количественных параметров сокращения выбросов" в подобных проектах для включения в реестр углеродных единиц и обеспечения их дальнейшего оборота.

Дыскин и Хараим также напоминают, что переключениями потребителей с котельных на ТЭЦ "активно занимаются ООО "Сибирская генерирующая компания", ПАО "Т Плюс" и другие генерирующие компании", поэтому данная методика будет востребована в отрасли.

"Оценка эффекта от снижения эмиссии СО2 основана, как и большинство подобных методик климатического проектирования, на сопоставлении базовой линии без проекта с проектной. Она включает два последовательных этапа: на первом определяется экономия топлива, а на втором производится оценка снижения эмиссии парниковых газов", - пишут исследователи.

"Помимо экономии топлива снижаются условно-постоянные затраты, выводится из работы опасный производственный объект, реализуется площадка, где располагалась котельная, что преображает внешний облик города, повышая социальную ориентированность проектов", - также отмечают авторы публикации.

Ежегодно выполняется переключение тепловых нагрузок котельных на ТЭЦ в межотопительный период без вывода котельной из эксплуатации. Ежегодно в межотопительный период удается выполнять переключение потребителей 25 зон теплоснабжения котельных на соответствующие ТЭЦ с нагрузкой горячего водоснабжения более 450 Гкал/ч. Наравне с другими проектами ежегодно в осенне-зимний период проводятся "частичные" переключения, что позволяет расширить зону теплоснабжения ТЭЦ за счет переключения части потребителей котельных, используя существующие тепловые сети-связки.