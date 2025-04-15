"Газпром" заключил первые сделки с углеродными единицами

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - "Газпром" недавно заключил первые сделки с углеродными единицами, которые получены от проекта по сокращению выбросов метана с использованием мобильных компрессорных станций, сообщил журналистам заместитель начальника департамента - начальник Управления "Газпрома" Александр Ишков в кулуарах Евразийского нефтегазового форума.

"Две сделки: ранее мы продали единицы напрямую - около 1,5 тысяч (одной из крупнейших российских химических компаний - ИФ), а вторую сделку, буквально две недели назад, оформили на "Московской бирже": достаточно удачно - по 900 рублей", - сказал он.

Ишков также добавил, что был интерес со стороны "ДОМ.РФ", но не устроила предложенная цена.

В 2023 году ООО "Газпром мобильные компрессорные станции" зарегистрировало в реестре углеродных единиц климатический проект, предполагающий предотвращение выбросов метана с использованием мобильных компрессорных станций при подготовке участков магистральных трубопроводов к проведению ремонтных работ. В обращение будут выпущены почти 50 млн углеродных единиц. Проект будет осуществляться в пределах Единой системы газоснабжения России, начиная с полуострова Ямал на северо-восток Европейской части России, и до границы с Казахстаном на юге, по всем запланированным ремонтируемым участкам магистральных газопроводов различного диаметра от 700 до 1420 мм.