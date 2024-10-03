Интервью главы Банка Англии "уронило" курс фунта на 1%

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - На торгах четверга курс фунта стерлингов к евро и доллару США упал более чем на 1%, до минимума за три недели, на заявлениях главы Банка Англии Эндрю Бейли в интервью Guardian.

В частности, он сказал, что британский ЦБ может стать "немного более агрессивным" в снижении процентных ставок, если новости об инфляции по-прежнему будут хорошими.

Бейли заявил, что экономика Британии оказалась более устойчивой, чем он опасался два года или даже год назад. "Я думаю, что экономика пережила потрясения последних пяти лет лучше, чем многие из нас опасались. Так что есть база для развития", - отметил он.

"Правительство правильно делает, что сосредоточивается на поощрении капвложений. В этом есть явная необходимость с точки зрения инфраструктуры. У нас есть по крайней мере три очень крупных структурных проблемы. Одна из них - старение населения, и, очевидно, мы не одиноки в этом. Вторая - это потребность в увеличении расходов на оборону. И третья - борьба с изменением климата", - полагает глава Банка Англии.

Бейли возглавил ЦБ в марте 2020 года во время пандемии COVID-19. Он сказал, что с тех пор большую часть времени Банк Англии занимался "управлением кризисом", но он надеется, что вторая половина его восьмилетнего срока будет спокойнее.

Фунт торгуется на уровне $1,3114 по сравнению с $1,3266 на закрытие предыдущей сессии. Относительно евро курс составляет 0,8417 фунта против 0,8326 в среду.

Фьючерсы на размер базовой ставки сейчас указывают на вероятность ее снижения на 25 базисных пунктов по итогам заседания Банка Англии в следующем месяце. Возможность ее сокращения на аналогичную величину в декабре оценивается в 40%.

В сентябре ЦБ оставил ставку без изменения на уровне 5% годовых после уменьшения на 25 б.п. в августе.