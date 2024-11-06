Трейдеры ждут снижения ставки Банком Англии 7 ноября на 25 б.п.

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Трейдеры ждут снижения базовой процентной ставки Банком Англии в ноябре на 25 базисных пунктов (б.п.), несмотря на бюджетное стимулирование.

Итоги заседания будут подведены 7 ноября в 15:00 по Москве. Консенсус-прогноз опрошенных Trading Economics аналитиков предполагает, что ставка будет снижена до 4,75% годовых.

Британский ЦБ в сентябре сохранил ее на уровне 5%, а в августе опустил впервые с 2020 года. До этого она находилась на максимальном за 16 лет уровне в 5,25% годовых.

"Они почти наверняка снизят [ставку]", - сказал Financial Times экономист Eurasia Group Йенс Ларсен.

По его мнению, инфляция в краткосрочной перспективе может незначительно ускориться, но представленный в конце октября бюджет Великобритании фундаментально не меняет "их (Банка Англии - ИФ) ощущение того, куда движутся перспективы".

30 октября министр финансов Великобритании Рейчел Ривз выступила с бюджетным посланием, объявив о неожиданно большом наращивании заимствований и существенном увеличении госрасходов, что, как предполагается, будет стимулировать спрос в краткосрочной перспективе.

В Управлении бюджетной ответственности (Office for Budget Responsibility, OBR) заявили, что такой масштаб "дискреционного смягчения бюджетной политики", скорее всего, вынудит Банк Англии незначительно замедлить снижение ставок. OBR также повысило свои прогнозы инфляции после выступления Ривз.

Впрочем, Банк Англии сфокусирован на снижении темпов роста цен в более долгосрочной перспективе, пишет FT.

Глава регулятора Эндрю Бейли в октябре отмечал, что инфляция в стране замедляется быстрее, чем он ожидал. В сентябре она впервые с апреля 2021 года опустилась ниже целевых 2%, составив 1,7%.

Однако Бейли подчеркнул, что нужны дополнительные доказательства замедления роста цен на услуги - одного из ключевых индикаторов ценового давления на внутреннем рынке. В позапрошлом месяце он составил 4,9% против августовских 5,6%.

Некоторые экономисты восприняли эту ремарку как предостережение от ожидания снижения ставки на каждом заседании.

Бейли в четверг вряд ли даст надежду на дополнительное смягчение денежно-кредитной политики в этом году, отмечает FT.