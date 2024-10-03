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Суд по заявлению ФНС начал банкротство сети магазинов электроники "Ноу-Хау"

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы в четверг по заявлению Федеральной налоговой службы начал банкротство ООО "Мобиленд" (развивает сеть магазинов мобильной электроники под брендом "Ноу-хау").

Как следует из информации на сайте суда, суд ввел в отношении должника процедуру наблюдения.

Подробности слушания пока не опубликованы.

Иск, поданный инспекцией ФНС №28 по г. Москве, был зарегистрирован 12 апреля и принят к производству 19 апреля.

По данным "Яндекс Карт", у сети на тот момент оставалось 47 торговых точек.

Изначально магазины под маркой "Ноу-хау" в 2012 году начал открывать сотовый оператор "Вымпелком" (работает под брендом "Билайн"). В 2013 году он заключил партнерский договор с сетью магазинов электроники "ИОН" о переводе за свой счет всех точек последней под бренд "Ноу-хау". В компании рассчитывали, что запуск этой сети позволит нарастить число абонентов. При этом сеть развивал менеджмент "ИОН" (этот бренд принадлежит "Мобилсовету"). Предполагалось, что в 2017 году, если бы сеть достигла определенных KPI, "Вымпелком" получил бы в ней контрольный пакет акций.

Представитель оператора ранее сообщил СМИ, что сеть развивалась по франшизе. Он отметил, что в компании осведомлены о закрытии некоторых торговых точек, объяснив это "организационными трудностями в работе партнера". О каких именно трудностях идет речь, представитель "Вымпелкома" предпочел не распространяться.

"На данный момент мы внимательно анализируем ситуацию и изучаем перспективы развития этого бренда. Окончательные решения о возможных изменениях в сети пока не приняты", - сообщил ранее представитель оператора.

По данным бухотчетности ООО "Мобиленд" за 2023 год, выручка компании упала на 38,1% до 233,4 млн рублей; чистая прибыль снизилась на 26,3% до 7,77 млн рублей.

Ранее, в феврале 2024 года, МТС-банк подал к "Мобиленду" и еще нескольким компаниям иск о солидарном взыскании задолженности в размере 308,96 млн рублей.

ООО "Мобиленд" ФНС
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