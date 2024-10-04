Работники портов в США прекращают забастовку до января

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Международная ассоциация портовых грузчиков (International Longshoremen's Association, ILA), представляющая интересы 45 тысяч работников в США, решила приостановить забастовку до 15 января, чтобы до того момента можно было согласовать новый коллективный трудовой контракт, сообщает AP.

Профсоюз и Морской альянс США (United States Maritime Alliance, USMX), в который входят операторы портов и грузовые компании, достигли предварительного соглашения об увеличении оплаты труда, говорится в их совместном пресс-релизе. В соответствии с этими договоренностями члены профсоюза возобновят работу немедленно.

Как сказал информированный источник AP, работодатели согласились увеличить зарплаты сотрудникам на 62% в течение шести лет. Ранее предложенное повышение на 50% за аналогичный срок было отвергнуто, профсоюз настаивал на росте зарплат на 77%.

Забастовка в 36 портах Атлантического побережья США началась во вторник и стала первой для отрасли примерно за полвека. По различным оценкам, на эти порты приходится около четверти внешнеторгового грузооборота страны на сумму порядка $3 трлн в год.

Президент США Джо Байден поблагодарил обе стороны переговоров за "патриотичное решение возобновить работу портов и обеспечить доставку необходимых грузов для восстановления разрушений после урагана Хелен".

Забастовка оказалась непродолжительной, благодаря чему цепочки поставок удастся восстановить относительно быстро, приводит AP мнение аналитиков. Таким образом, жители США не столкнутся с нехваткой важных товаров в период президентских выборов, которые пройдут 5 ноября, что можно считать успехом для Камалы Харрис, кандидата в президенты от Демократической партии.