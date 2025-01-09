В США профсоюз докеров согласовал условия нового контракта с работодателями

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Международная ассоциация портовых грузчиков (International Longshoremen's Association, ILA), представляющая интересы работников портов, и Морской альянс США (United States Maritime Alliance, USMX), в который входят операторы портов и грузовые компании, предварительно согласовали условия нового коллективного контракта.

Об этом сказано в их совместном заявлении.

Из-за разногласий по вопросам оплаты и автоматизации труда, которые не удалось урегулировать к сроку истечения предыдущего трудового контракта, в октябре 2024 года ILA провела забастовку, парализовавшую работу нескольких американских портов. После нескольких дней протестных действий забастовка была остановлена до 15 января, а переговоры между сторонами продолжились.

ILA и USMX не раскрывают деталей нового шестилетнего договора, но отмечают, что он обеспечивает защиту существующих рабочих мест и формирует основу для создания новых за счет внедрения технологий для модернизации портов.

Ранее СМИ сообщали, что новый контракт предусматривает повышение зарплат портовых работников примерно на 62% в течение шести лет.