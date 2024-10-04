Суд по иску Газэнергобанка решил взыскать с UBS AG 10,1 млн евро и $10,2 млн

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Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы 16 сентября решил взыскать с UBS AG (Швейцария) в пользу Газэнергобанка (Калуга) 10,1 млн евро и $10,2 млн.

Как сообщается в резолютивной части решения, размещенной на сайте 4 октября, денежные средства должны быть взысканы в рублях по курсу ЦБ РФ на день выплаты.

В материалах дела отмечается, что Газэнергобанк в июле 2023 года подал в суд иск к Credit Suisse AG (Швейцария) о взыскании 10,1 млн евро и $10,2 млн. В ноябре 2023 года суд привлек к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования, UBS AG.

В июле 2024 года суд по ходатайству Газэнергобанка заменил Credit Suisse AG на UBS AG в качестве ответчика.

Газэнергобанк в ноябре 2022 года пытался стать соистцом по иску Транскапиталбанка (ТКБ) на 10 млн евро в споре о выплате по синдицированному кредиту автопроизводителю из Узбекистана, организатором которого был Credit Suisse. Тогда Газэнергобанк тоже хотел взыскать с Credit Suisse 10 млн евро по тому же договору кредита. Суд указал, что у Газэнергобанка и ТКБ разные обязательства по делу и Газэнергобанк вправе подать самостоятельный иск. Позднее апелляция поддержала это решение. И в июле 2023 года банк обратился в Арбитражный суд Москвы.

Газэнергобанк с 2015 года находится на санации, инвестором которой выступает СКБ-банк. Газэнергобанк по итогам второго квартала 2024 года занял 53-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА". ТКБ занимает 30-е место в этом же рэнкинге.