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Египет назван лидером по закупкам российского зерна в июле-сентябре

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Египет в июле-сентябре - за первые три месяца сельхозгода - вышел на первое место по закупкам российского зерна, в том числе и пшеницы, сообщает Союз экспортеров зерна.

По его данным, на египетский рынок за этот период было отправлено 2,908 млн тонн зерна, что на 40% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них 2,884 млн тонн пришлось на пшеницу.

На втором месте по закупкам зерна - Саудовская Аравия (1,391 млн тонн), топ-3 замыкает Иран (1,264 млн тонн). Кроме того, в Турцию было поставлено 1,262 млн тонн, в Алжир - 978 тысяч тонн.

Главными точками роста поставок, кроме Египта, союз называет Марокко, куда экспорт вырос в 6 раз, Нигерию (в 3,5 раза), Кению (на 35%) и Азербайджан (на 12%).

В закупках пшеницы на втором месте после Египта оказалась Турция (1,029 млн тонн), на третьем - Алжир (978 тысяч тонн). Кроме того, в Бангладеш было отправлено 907 тысяч тонн, в Кению - 659 тысяч тонн.

Всего за три месяца было экспортировано более 17 млн тонн зерна, в том числе 14,3 млн тонн пшеницы. "Темпы вывоза флагманского продукта российского агроэкспорта практически идентичны прошлому рекордному сезону, что не может не вызывать озабоченность на фоне сниженного на 10 млн тонн к прошлому сезону экспортного потенциала", - говорится в сообщении союза.

Ранее союз уже предостерегал зернотрейдеров от вывоза российского зерна за бесценок ради получения большей доли в экспортной квоте (вводится в России с 15 февраля по 30 июня ежегодно, ее основная часть (90%) распределяется по историческому принципу). В связи с этим организация планирует обратиться в Минсельхоз с предложением пересмотреть методику распределения квоты. Среди обсуждаемых вариантов есть и отказ от распределения квоты по историческому принципу.

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