Египет уведомил Россию об изменении схемы закупок российской пшеницы

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Союз экспортеров и производителей зерна получил официальное уведомление об изменении Египтом схемы закупок пшеницы и другой сельхозпродукции.

Как заявил "Интерфаксу" председатель правления союза Эдуард Зернин, в письме Министерства снабжения и внутренней торговли Египта на имя главы Минсельхоза России Оксаны Лут, которое имеется в распоряжении союза, говорится, что египетское агентство по устойчивому развитию Mostakbal Misr является единственным государственным агентством, наделенным исключительными полномочиями по организации международных тендеров и прямых закупок пшеницы и других продовольственных товаров для нужд Египта.

Mostakbal Misr осуществляет все полномочия, ранее выполнявшиеся государственным агентством по закупкам продовольствия Египта (GASC), и допускает к участию в проводимых тендерах или прямых закупках всех аккредитованных GASC поставщиков зерна и других продовольственных товаров, сказано в письме. Министерство снабжения и внутренней торговли Египта подтвердило также полномочия должностных лиц Mostakbal Misr на совершение сделок в рамках проводимых тендеров или прямых закупок и гарантировало наличие финансовых возможностей для исполнения всех обязательств перед компаниями, победившими в тендере или участвующими в прямых закупках, а также добросовестно исполнившими свои обязательства по поставке.

"Теперь можно определенно сказать о конце эпохи GASC, еще недавно крупнейшего импортера пшеницы и другой базовой сельхозпродукции, одного из основных маркетмейкеров мирового рынка зерна, - заявил Зернин. - Надеемся, что Mostakbal Misr не только возьмет за основу наработанный опыт GASC, но и усовершенствует его с учетом возможностей и технологий сегодняшнего дня".

"Российские экспортеры зерна готовы поделиться опытом и лучшими отраслевыми практиками с новым агентством по государственным закупкам", - подчеркнул он.

Ранее Союз заявлял, что до появления официальных разъяснений о полномочиях новой организации экспортеры заняли выжидательную позицию.

По данным Союза, объем экспорта пшеницы в Египет с начала сезона 2024/25 превышает 4,7 млн тонн за счет поставок частному сектору, хотя год назад он был немногим меньше 2,8 млн тонн. Египет в текущем сезоне лидирует по объемам закупок российской пшеницы с серьезным превышением по сравнению с другими импортерами.

Как сообщал ранее руководитель направления анализа аграрных рынков "Русагротранса" Игорь Павенский, в последние сезоны Египет закупает на мировом рынке от 11 млн до 12 млн тонн пшеницы, в том числе в России - от 8 млн до 8,7 млн тонн. Через GASC приобреталось около 5,7-6,2 млн тонн, доля России на этих тендерах составляла 65-70%.