"СПБ биржа" планирует провести не менее пяти IPO в 2025 году

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - "СПБ биржа" рассчитывает, что в 2025 году не менее пяти эмитентов проведут IPO на площадке.

"Мы в текущем моменте имеем определенный пайплайн по выводу новых эмитентов на биржу. Эта очередь существует, но она будет зависеть от того, какие условия сложатся на рынке для участия инвесторов", - заявил исполнительный директор по развитию первичного рынка ценных бумаг "СПБ биржи" Иван Сузимов на конференции "Ведомостей" "Инфраструктурный каркас для государства".

"Мы предполагаем, что не меньше пяти в следующем году мы представим", - отметил он.

В мае на "СПБ бирже" состоялось IPO ПАО "Элемент" (головная структура группы компаний в сфере микроэлектроники, созданной на базе активов АФК "Система" и "Ростеха").