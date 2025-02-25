Краудлендинг-платформа JetLend анонсировала IPO на "СПБ бирже"

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - ПАО "ДжетЛенд Холдинг", владеющее платформой JetLend для инвестирования в бизнес через займы, объявило о намерении провести IPO на "СПБ бирже" в марте 2025 года.

Инвесторам будут предложены акции допэмиссии. JetLend намерен подать заявку на включение акций в некотировальную часть списка ценных бумаг, допущенных к торгам (третий уровень листинга).

Вместе с пакетом допэмиссии в рамках IPO основатели и миноритарные акционеры компании при необходимости смогут увеличить размер предложения за счет части принадлежащих им акций, сказано в сообщении.

Сейчас уставный капитал "ДжетЛенд Холдинга" состоит из 100 млн акций номиналом 0,01 рубля, допвыпуск, зарегистрированный Банком России на прошлой неделе, - из 10 млн акций. При условии его полного размещения доля новых акций в увеличенном уставном капитале составит 9,1%.

По результатам IPO free float, с учетом допэмиссии и предложения бумаг существующими акционерами, может превысить 10%, сообщила компания.

Преимущественное право на выкуп акций допэмиссии имеют владельцы по состоянию на 27 января. Срок окончания действия преимущественного права - 7 марта.

После проведения IPO акционеры-основатели сохранят за собой преобладающую долю в капитале компании и продолжат управлять платформой, отмечает JetLend.

Предложение будет доступно для российских физических лиц - квалифицированных инвесторов и неквалифицированных инвесторов, прошедших тестирование, а также для российских институциональных инвесторов. Акционеры берут на себя стандартное обязательство lock-up сроком на полгода после IPO.

Привлеченные средства планируется использовать для финансирования стратегии JetLend, включающей масштабирование бизнеса и наращивание базы пользователей краудлендинг-платформы, развитие функционала и сервисов, а также на расширение продуктового портфеля, разработку новых продуктов и выход в новые сегменты рынка, сказано в релизе. В частности, деньги от IPO позволят компании "расширить продуктовый портфель краудинвестингом и собственным брокером", сказал основатель и генеральный директор JetLend Роман Хорошев.

АО "ДжетЛенд Холдинг" (с 25 февраля - ПАО) зарегистрировано в марте 2024 года, с середины 2024 года является единственным владельцем ООО "Джетленд". До этого доли в ООО напрямую принадлежали основателям платформы - СЕО Хорошеву и председателю совета директоров Евгению Ускову (по данным ЕГРЮЛ на 2021 год - соответственно 48,45% и 20,36%). В число миноритариев входили Егор Коротков, Владислав Мешковский, Антон Мартюха и Максим Вержак.

Краудлендинг - метод прямого онлайн-финансирования бизнеса розничными и институциональными инвесторами. Когда необходимая сумма займа собрана, заемщик получает деньги и начинает выплачивать долг с процентами. Платформа JetLend была включена в реестр инвестиционных платформ Банка России в декабре 2020 года.

Среди своих конкурентов JetLend называет, в частности, "Поток.Диджитал", оценивая свою долю на рынке по итогам 2024 года в 42%. Объем выдач на платформе за прошлый год составил 11,5 млрд рублей, выручка компании, согласно ее презентации, выросла на 22,5% и составила 729,5 млн рублей.

Jetlend - это финтех-платформа, в связи с чем у нее отсутствует необходимость формировать резервы на возможные потери, отмечается в презентации. Платформа не берет на себя кредитный риск, а аллоцирует его на инвесторов.

IPO Jetlend станет вторым на "СПБ бирже". Первое размещение, ПАО "Элемент" (головная структура группы компаний в сфере микроэлектроники, созданной на базе активов АФК "Система" и "Ростеха"), состоялось в мае 2024 года.

В декабре 2023 года JetLend выпустил дебютный облигационный заем на 80 млн рублей с целью финансирования обширной маркетинговой кампании для привлечения новых заемщиков и инвесторов на платформу. Агентство "Эксперт РА", подтверждая в минувшем декабре рейтинг эмитента на уровне ruBB+, отмечало, что фактический уровень EBITDA у компании на 30 сентября 2024 года был значительно ниже запланированного, в связи с чем коэффициент долг/EBITDA LTM также показал негативную динамику и составил 5.6х. На тот момент, согласно комментарию агентства, компания ожидала восстановления показателя EBITDA на горизонте 12 месяцев от отчетной даты, что в совокупности с отсутствием необходимости дальнейшего наращивания долгового портфеля должно было позволить улучшить показатели долговой нагрузки в краткосрочной перспективе. "Рейтинг кредитоспособности обусловлен ограниченной оценкой блока бизнес-рисков, приемлемым уровнем долговой и процентной нагрузки, комфортным уровнем ликвидности, низкой оценкой рентабельности по бенчмаркам агентства, а также умеренно высокой оценкой блока корпоративных рисков", - заявляло рейтинговое агентство.