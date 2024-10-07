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"Дамате" планирует второй выпуск ЦФА на 500 млн рублей

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - ГК "Дамате", ведущий производитель мяса индейки в РФ, планирует второй выпуск цифровых финансовых активов (ЦФА) на 500 млн рублей, говорится в сообщении компании.

Первый выпуск был в апреле этого года. Его объем также составлял 500 млн рублей.

Эмитентом второго выпуска является входящее в группу ООО "Новые фермы". Партнером выпуска также является Альфа-банк. Стоимость одной единицы составляет 1 000 рублей, ставка – 21,5% годовых. Срок обращения – 9 месяцев, дата полного погашения ЦФА – 25 июля 2025 года.

Как сообщал по итогам дебютного выпуска первый заместитель гендиректора по экономике и финансам "Дамате" Станислав Варич, для компании это новый финансовый инструмент, который позволяет сократить сроки получения финансирования, диверсифицировать источники финансирования, а также выйти на публичный рынок заимствований.

"Дамате" развивает несколько направлений агробизнеса. Помимо производства индюшатины, группа занимается производством баранины и утятины, молочным животноводством. Активы расположены в Пензенской, Ростовской и Тюменской областях, в Северо-Кавказском федеральном округе. Земельный фонд составляет более 108 тыс. га в регионах присутствия.

В 2023 году группа увеличила производство индюшатины на 10% до 237 тыс. тонн (в убойном весе).

ГК "Дамате" ООО "Новые фермы" Альфа-банк
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