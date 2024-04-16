ГК "Дамате" выпустила дебютные ЦФА на 500 млн рублей

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - ГК "Дамате", ведущий производитель мяса индейки в России, выпустила дебютные цифровые финансовые активы (ЦФА) на сумму 500 млн рублей, сообщается в пресс-релизе компании.

Стоимость одной единицы - 1 000 рублей. Сбор заявок на выпуск ЦФА был завершен досрочно. Партнером выпуска выступил "Альфа-банк", на электронной площадке которого размещено соответствующее инвестиционное предложение.

Срок обращения ЦФА, в соответствии с условиями инвестиционного предложения, составляет 9 месяцев, ставка - 17,75% годовых, выплата процентов осуществляется ежемесячно.

"Для компании это новый финансовый инструмент, который позволяет сократить сроки получения финансирования, диверсифицировать источники финансирования, а также выйти на публичный рынок заимствований. Уверен, что потребители нашей продукции смогут оценить возможность инвестировать вместе с производителем", - заявил первый замгендиректора по экономике и финансам "Дамате" Станислав Варич.

"Дамате" развивает несколько направлений агробизнеса. Помимо индюшатины, группа занимается производством баранины и утятины, молочным животноводством. Ее активы расположены в Пензенской, Ростовской и Тюменской областях, в Северо-Кавказском федеральном округе. Земельный фонд группы превышает 108 тысяч га.

В 2023 году группа увеличила производство индюшатины на 10%, до 237 тысяч тонн (в убойном весе).