Индекс МосБиржи просел ниже 2800 пунктов, выросли акции Globaltrans на новостях

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в понедельник снизился под давлением продаж игроков, фиксирующих прибыль после роста с конца прошлой недели и в преддверии дальнейшего ужесточения монетарной политики ЦБ РФ; сдерживающим фактором выступила выросшая нефть (фьючерс на Brent вечером превысил $80,5 за баррель). Индекс МосБиржи просел ниже рубежа 2800 пунктов во главе с бумагами "Ростелекома" (-3,1%), выросли расписки Globaltrans (+2,8%) на корпоративных новостях.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2793,84 пункта (-0,4%, минимум сессии - 2779,34 пункта), индекс РТС - 916,17 пункта (-1,6%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 1,5%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 8 октября, составил 96,0649 руб. (+1,1949 рубля).

Подешевели также акции "Московской биржи" (-1,5%), "АЛРОСА" (-1,4%), "НЛМК" (-1,4%), "Норникеля" (-1,2%), "ТКС Холдинг" (-1,2%), "Северстали" (-1,1%), "МТС" (-1%), ПАО "Полюс" (-0,9%), "РусГидро" (-0,9%), расписки OZON (-0,9%), банка ВТБ (-0,8%), "АФК Система" (-0,8%), "Интер РАО" (-0,7%), "ММК" (-0,6%), "префы" Сбербанка (-0,5%), "Газпрома" (-0,4%), "Роснефти" (-0,4%), Сбербанка (-0,4%), "ОК РУСАЛ" (-0,4%), "Магнита" (-0,3%), "Газпром нефти" (-0,2%), "Татнефти" (-0,1%), "НОВАТЭКа" (-0,1%).

Расписки Globaltrans выросли до 507,75 рубля (+2,8%), максимума с 29 августа.

Внеочередное собрание акционеров Globaltrans одобрило приобретение своим дочерним ООО "ГТИ Финанс" GDR компании, права на которые учитываются в Национальном расчетном депозитарии (НРД) и ПАО "СПБ Банк", по цене 520 рублей за бумагу, сообщила компания. Предполагается, что приобретение будет объявлено 8 октября и завершится не позднее 6 ноября 2024 г.

Подорожали также акции "Сургутнефтегаза" (+1% и +1,8% "префы"), "Аэрофлота" (+0,6%), "ЛУКОЙЛа" (+0,1%).

Как отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев, рынок акций РФ на старте торгов попытался подрасти, индекс МосБиржи поднимался до 2817 пунктов, но удержаться в положительной зоне не удалось, несмотря на повышение нефтяных цен и слабость рубля. Покупки могут сдерживаться ожиданиями дальнейшего подъема ключевой ставки ЦБ РФ и вероятными сигналами на более продолжительный период жестких денежно-кредитных условий регулятора.

На мировых биржевых площадках наблюдалась слабоволатильная динамика. Неожиданно негативная статистика вышла в Германии, где объем производственных заказов в августе упал на 5,8% м/м после роста на 3,9% в июле. Во вторник после праздничных каникул откроется китайский рынок, в США станут известны данные по торговому балансу страны, EIA представит краткосрочный прогноз ситуации на рынках энергоносителе. На срочном рынке Мосбиржи во вторник начнутся торги новыми фьючерсами на медь, алюминий, никель и цинк, от дивидендов очистятся акции "Татнефти". Ожидается боковое движение индекса МосБиржи в области 2775-2875 пунктов, считает Шепелев.

Аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова также полагает, что рынок акций РФ вновь просел на фоне угрозы новых повышений ключевой ставки ЦБ РФ.

Опубликованные в еврозоне в понедельник данные оказались хуже прогнозов и показали, в частности, рост розничных продаж еврозоны в августе на 0,8% м/м (ожидалось +1%) при падении производственных заказов Германии за аналогичный период на 5,8% м/м. Нефть Brent обновила максимум с августа и превысила $80 за баррель на фоне усиления геополитической напряженности на Ближнем Востоке и рисков новых конфликтов между Израилем и Ираном, отметила аналитик.

Наступившая неделя принесет важные статданные из США, которые позволят оценить возможную траекторию движения процентных ставок ФРС, а также начало сезона квартальных отчетностей. Для нефтяного рынка основным фактором остается геополитика. Индекс МосБиржи отступил от сопротивления 2825 пунктов, но удерживает важную краткосрочную поддержку 2760 пунктов. На рынке акций РФ перед публикацией инфляционных данных в пятницу усилились страхи повышения ключевой ставки ЦБ РФ выше 20%, хотя средние прогнозы указывают на возможность замедления роста цен в сентябре с 9,1% до 8,5% г/г, заключила Кожухова.

Как отмечает портфельный управляющий УК "Первая" Максим Федосов, рынок акций РФ не оставляет попыток продлить сентябрьское восстановление, в рамках которого с годовых минимумов сентября он вырос на 11%. При этом потери как с начала года, так и с майских максимумов остаются существенными: 10% и 20% соответственно.

Расписки Globaltrans подросли на новостях, что акционеры утвердили оферту по цене 520 руб. за бумагу. Также сильнее рынка за счет ослабления рубля и потенциальной переоценки валютных депозитов выглядят "префы" "Сургутнефтегаза".

Аутсайдерами дня стали акции "Ростелекома", несмотря на заверения менеджмента о том, что IPO сегмента ЦОД идет по плану. Хуже рынка выглядела также "Северсталь", анонсировавшая рост инвестиций в проект по строительству комплекса для производства окатышей, что будет влиять на свободный денежный поток и дивидендную базу соответственно. Также можно выделить слабую динамику закредитованных компаний на фоне роста доходностей в долговых инструментах ("Мечел", "М.Видео").

В пользу сохранения высокой ставки ЦБ РФ и даже ее выхода за 20% говорят и новые параметры проекта бюджета, согласно которым индексация цен в ряде отраслей, а также ослабление рубля и рост дефицита бюджета в 2024 году могут усложнить процесс снижения инфляции к таргету и потребовать большей жесткости регулятора. Косвенно о росте ставки выше базовых 20% могут говорить увеличение доходности вкладов (18,71% в топ-10 банках до 1 года) в сентябре, а также ускорение корпоративного кредитования, согласно данным Банка России, отметил Федосов.

"На заседании Банка России 25 октября мы ожидаем повышения ключевой ставки до 20-21%. В декабре возможно повышение ключевой ставки до 22%, затем ожидается ее сохранение на этом уровне до второго квартала 2025 года. Снижение ключевой ставки, по нашим оценкам, будет происходить постепенно. К концу 2025 года ключевая ставка может достигнуть 16% при соблюдении параметров проекта бюджета", - заключил представитель УК "Первая".

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Никита Степанов, мировые фондовые индексы в понедельник показывают смешанную динамику.

Российский рынок акций начал неделю с коррекции вниз, несмотря на продолжающийся рост цен на нефть. С Ближнего Востока за прошедшие выходные негативных новостей не поступило, инвесторы также начинают готовиться к заседанию ЦБ РФ 25 октября, где ожидается очередное повышение ставки. Данные факторы ограничивают потенциал роста рынка акций РФ, полагает аналитик.

Индекс МосБиржи вновь выпал за нижнюю границу диапазона 2800-2900 пунктов. Закрытие двух дней ниже уровня поддержки 2800 пунктов может привести к дальнейшему снижению до уровня 2726 пунктов, считает Степанов.

В Азии в понедельник преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,8%, австралийский ASX Australia - на 0,7%, южнокорейский Kospi - на 1,6%, гонконгский Hang Seng прибавил 1,6%), стабилизировалась после утреннего снижения Европа (индексы FTSE, DAX, CAC40 изменяются в пределах 0,1%), но "минусуют" США (индексы к 18:50 МСК просели на 0,3-0,4%).

Биржи материкового Китая по-прежнему не работают в связи с праздником.

Японский индекс Nikkei 225 вырос третьи торги подряд, в том числе благодаря продолжающемуся ослаблению иены, которое увеличивает прибыли японских экспортеров.

Аналитики Goldman Sachs улучшили рекомендацию для китайских акций до "выше рынка", прогнозируя, что рынок может увеличиться еще на 15-20% благодаря действиям властей по стимулированию экономического роста, сообщает Trading Economics.

Тем временем объем заказов промышленных предприятий Германии в августе сократился на 5,8% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило статистическое управление страны. Аналитики в среднем прогнозировали менее значительное снижение - на 2%, по данным Trading Economics. В июле, согласно пересмотренным данным, показатель увеличился на 3,9%, а не на 2,9%, как было объявлено ранее.

На нефтяном рынке вечером в понедельник цены возобновили уверенный рост после появления игроков из США, цена Brent превысила $80 за баррель.

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 18:50 по московскому времени составила $80,59 за баррель (+3,3% и +0,6% в пятницу), ноябрьская цена WTI - $76,94 за баррель (+3,5% и +0,9% в пятницу).

Как сообщалось, минимум десять человек получили ранения в результате ракетного обстрела Израиля ливанским движением "Хезболла" в ночь на понедельник. В больнице города Хайфа сообщили, что один из пострадавших получил ранения "от легкой до средней степени тяжести ", а четверо - "легкие ранения" из-за шрапнели.

Президент США Джо Байден в пятницу заявил, что на месте Израиля не стал бы отвечать на недавнюю ракетную атаку ударами по нефтяным объектам Ирана. "Если бы я был на их месте, я бы искал альтернативные варианты вместо ударов по нефтяным объектам", - заявил он во время пресс-брифинга Белого дома.

Между тем данные нефтесервисной компании Baker Hughes показали, что за минувшую неделю число действующих нефтяных буровых установок в США снизилось на 5, составив 479 единиц. Число газовых установок увеличилось на 3 единицы, до 102 штук.

По итогам минувшей недели обе марки выросли на 9,1%. Для Brent этот прирост стал максимальным с 7 октября 2022 года, для WTI - с 31 марта 2023 года.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже в понедельник упали акции "ТГК-14" (-13,3%, до 0,00989 рубля).

ПАО "ТГК-14" в рамках вторичного публичного предложения обыкновенных акций (SPO) привлекло 1,5 млрд рублей, размещено 10,86% акций, говорится в сообщении компании. Ранее free float компании составлял 9%. Таким образом, после SPO в свободном обращении находится 19,86% акций генкомпании. Цена SPO составила 0,01 руб. за акцию.

Снизились после отсечки дивидендов бумаги ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (-4,5%, до 762 рублей; выплаты за I полугодие - 22,19 рубля на бумагу), также просели бумаги ПАО "Светофор Групп" (-3,6%), ПАО "ВУШ Холдинг" (-3%).

Выросли акции "Нижнекамскнефтехима" (+2,3%), "префы" банка "Санкт-Петербург" (+2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 54,27 млрд рублей (из них 6,97 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 5,9 млрд рублей на бумаги "ТКС Холдинг" и 5,63 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").