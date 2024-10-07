Globaltrans подала заявление о делистинге GDR c Московской биржи

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Globaltrans Investment PLC 7 октября подала заявление о делистинге GDR c Московской биржи, сообщила компания.

Как сообщалось, 13 сентября совет директоров Globaltrans одобрил листинг GDR компании на Астанинской международной бирже и добровольный делистинг GDR с Лондонской фондовой биржи, Московской биржи и СПБ Биржи.

Ожидается, что Астанинская биржа станет единственной торговой площадкой для GDR компании после делистинга с Лондонской, Московской и СПБ биржи.

В связи с делистингом и переходом к единственному листингу на Астанинской бирже акционеры Globaltrans одобрили приобретение своим дочерним ООО "ГТИ Финанс" GDR компании, права на которые учитываются в Национальном расчетном депозитарии (НРД) и ПАО "СПБ Банк" по цене 520 рублей за бумагу.

Предполагается, что приобретение будет объявлено 8 октября и завершится не позднее 6 ноября 2024 г.

Globaltrans специализируется на железнодорожных перевозках навалочных и наливных грузов. Компания была основана в 2004 г. группой предпринимателей-единомышленников, объединивших свои бизнесы в сфере грузовых железнодорожных перевозок под единым Globaltrans. Общий парк Globaltrans по состоянию на 30 июня 2024 г. составлял 64,5 тыс. единиц подвижного состава, 94% общего парка находится в собственности.

Основными акционерами Globaltrans выступают инвесткомпания Aqniet Capital LLP (Казахстан), бенефициаром которой является бизнесмен Кайрат Итемгенов (26,7% акций), и Marigold Investments Ltd (11,5% акций), ее бенефициар - сооснователь Globaltrans Андрей Филатов. Free float составляет 55,7%.