РФ в сентябре снизила экспорт пшеницы до 5,26 млн т при выросшем числе покупателей

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Россия в сентябре этого года, по уточненным данным, экспортировала (с учетом поставок в ЕАЭС) 5,26 млн тонн пшеницы против 5,48 млн тонн год назад. Об этом сообщили "Интерфаксу" в аналитическом центре "Русагротранса".

В целом за июль-сентябрь экспорт пшеницы составил 14,73 млн тонн против 15 млн тонн за аналогичный период 2023 года. При этом вывоз в Египет, который остается лидером по импорту российской пшеницы, увеличился на 0,8 млн тонн до почти 2,9 млн тонн. Это полностью компенсировало снижение вывоза в Турцию (2 место, 1 млн тонн) на 0,69 млн тонн.

"Запрет на импорт не остановил ввоз пшеницы в Турцию, так как зерно выгружалось на портовые склады, откуда после 15 октября, когда предполагается снятие запрета, оно будет допущено к импорту, либо реэкспортировалось в страны Ближнего Востока", - сообщили в центре.

Экспорт в Алжир (3 место) сохранился на прежнем уровне – 0,98 млн тонн, в Бангладеш (4 место) возрос с 0,85 млн до 0,9 млн тонн.

По данным центра, помимо Турции, снизился экспорт и в Саудовскую Аравию (5 место) – с 0,77 млн до 0,5 млн тонн, это связано с меньшим объемом закупок со стороны GFSA (генеральное управление продовольственной безопасности) в целом в сравнении с прошлым сезоном.

Количество стран, куда вывозилась российская пшеница, возросло до 62 с 58 годом ранее.

В центре также сообщили, что экспортные цены на российскую пшеницу (протеин 12,5%) с поставкой в октябре за неделю выросли на $10 до $226 за тонну (FOB), с поставкой в ноябре – до $230 за тонну. Цена на французскую пшеницу укрепилась до $257 (+$8), на германскую – до $266 (+$9), на американскую – до $268 за тонну (+$9).

"Поддержку рынкам продолжали оказывать засуха в России, на востоке Украины и в районе Великих Равнин в США, ухудшение состояния посевов в Австралии из-за заморозков в конце сентября, а также рост геополитической напряженности на Ближнем Востоке", - пояснили аналитики.

На этом фоне возрос спрос со стороны стран-импортеров. Саудовская Аравия (GFSA), по сообщениям трейдеров, приобрела 307 тыс. тонн по большей части российской пшеницы, в том числе 252 тыс. тонн с поставкой с 10 по 25 декабря и 55 тыс. тонн с поставкой с 10 по 25 января 2025 года по цене около $243 за тонну (FOB Новороссийск). Алжир также проводит тендер по закупке пшеницы в ноябре-декабре 2024 года. Турция планирует дать переработчикам возможность закупать импортную пшеницу после 15 октября при условии, что в объеме закупки она составит 15%, а 85% будет приобретено из запасов TMO (Зерновое агентство Турции).

Цены на пшеницу (4 класс, 12,5% протеин) в глубоководных портах за неделю выросли на 700 рублей до 18 000 рублей за тонну, на малой воде – на 400 рублей до 16 400 рублей. В прошлом году цены составляли соответственно 14 900 и 11 600 рублей.

Внутренний рынок пшеницы укреплялся. Цены на пшеницу (4 класс, 12,5% протеин, EXW элеватор) на юге выросли на 750 рублей, до 15 700-16 000 рублей за тонну (без НДС), в центре – на 200 рублей, до 13 500-14 000 рублей, в Поволжье – на 400 рублей до 13 600-14 000 рублей за тонну. В Сибири закупочные цены на пшеницу 4 класса оставались на уровне около 9 000-10 500 рублей за тонну.