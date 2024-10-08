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Vodafone и Google расширяют сотрудничество 10-летней сделкой на сумму более $1 млрд

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Британский оператор мобильной связи Vodafone Group и американская Google (принадлежит Alphabet Inc.) расширяют стратегическое партнерство за счет десятилетней сделки на сумму "более $1 млрд", включающей облачные технологии, кибербезопасность и ИИ-решения.

Компании стремятся расширить распространение устройств на базе генеративного ИИ с использованием моделей Gemini от Google среди клиентов Vodafone в Европе и Африке, говорится в сообщении британской компании.

В рамках соглашения Vodafone будет продвигать подписки на сервисы облачного хранения Google, в том числе Google One AI Premium, которая дает пользователям доступ к чат-боту Gemini.

Vodafone также будет использовать облачную платформу Google для бизнеса и разработает новый облачный сервис в сфере безопасности.

"Партнерство двух компаний предоставит доступ к услугам хранения данных, кибербезопасности и поддержку в сфере ИИ клиентам Vodafone в 15 странах мира, а также нашим партнерам еще в 45 странах", - отмечается в сообщении Vodafone.

"При этом Google будет пользоваться услугами фиксированной и мобильной связи Vodafone для повышения производительности труда", - говорится в пресс-релизе.

Акции Vodafone теряют в цене 0,4% на торгах в Лондоне во вторник. С начала текущего года их стоимость выросла на 8,3%.

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