Мобильный оператор Vodafone увеличил квартальную выручку на 5%

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Британский оператор мобильной связи Vodafone Group увеличил выручку в третьем финансовом квартале на 5% - до 9,81 млрд евро с 9,35 млрд евро годом ранее.

Сервисная выручка - ключевой показатель для Vodafone - повысилась на 5,6%, до 7,93 млрд евро. В Великобритании этот показатель вырос на 7,6%, в Турции - подскочил почти в два раза. В Германии, на которую приходится 34% сервисной выручки компании, было отмечено ее снижение на 6,4%.

Скорректированная прибыль до налоговых, процентных и амортизационных выплат и с учетом лизинга (EBITDAaL) увеличилась на 1,2% - до 2,83 млрд евро. Органический рост составил 2,2%.

Компания подтвердила прогноз на текущий финансовый год, по которому ее EBITDAaL составит 11 млрд евро. Vodafone по-прежнему ожидает свободный денежный поток без учета разовых факторов на уровне не менее 2,4 млрд евро в этом финансовом году.

С начала текущего фингода компания выкупила собственные акции на 1,5 млрд евро в рамках программы buyback общим объемом 2 млрд евро. Обратный выкуп бумаг в рамках последнего транша на сумму 500 млн евро стартует во вторник, говорится в пресс-релизе.