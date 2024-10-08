Новак поручил обеспечить равномерность продаж топлива на бирже

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Вице-премьер Александр Новак по итогам совещания о ситуации на рынке нефтепродуктов, условии их транспортировки по железной дороге, а также поставкам топлива сельхозпроизводителям поручил Минэнерго и Федеральной антимонопольной службе осуществлять мониторинг цен на топливо, сообщает пресс-служба правительства.

По оценке Минэнерго и ФАС, цены на топливо в розничном сегменте остаются стабильными, не превышают инфляцию, дефицит отсутствует. Внутренний рынок полностью обеспечен бензином и дизельным топливом, говорится в сообщении.

"Также поручено обеспечивать регулярность и равномерность продаж бензина и дизельного топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже, а также своевременные сроки его доставки покупателям, в том числе по железной дороге", - сообщается в пресс-релизе.

"Прошу обратить особое внимание на переход с зимнего на летнее дизельное топливо, торги которым недавно начались, с точки зрения наличия его объемов и формирования доступных даже для Дальнего Востока цен. Они не должны расти выше инфляции", - сказал Новак.

Как сообщили источники "Интерфакса", в повестке совещания значился вопрос о возможном запрете экспорта дизельного топлива непроизводителями на фоне роста цен на дизтопливо на бирже и риска неполучения нефтяниками демпферных выплат из бюджета.

Чиновники всегда заявляли, что в стране нет проблем с дизтопливом, поскольку его производство вдвое превышает внутренний спрос. Однако, по словам одного из собеседников, с 1 октября в расчет оптовой цены входит зимнее дизтопливо, что сразу взвинтило цены. Это, по его словам, грозит тем, что нефтяники могут не получить топливный демпфер по итогам октября.

С учетом того, что пока не приняты, хоть и согласованы, поправки в Налоговый кодекс о разделении в расчете топливного демпфера условий по бензину и дизтопливу, речь может идти о потере всего объема выплат в октябре.

По словам другого источника, рассматривалась целесообразность введения запрета сроком до 31 декабря 2024 года.

Как сообщалось, ценовой индикатор на дизельное топливо на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) на прошлой неделе приближался к отсечке, при которой обнуляется топливный демпфер. Пока это цена ДТ на начало месяца, тогда как демпфер считается в среднем по итогам месяца, поэтому говорить о возможности обнуления демпфера "в моменте" преждевременно. Однако, тренд такой высокой цены на ДТ нельзя не учитывать, говорят источники агентства на топливном рынке. Они отмечают высокую текущую востребованность ДТ на бирже, особенно его зимних сортов. И считают, что нужны меры для стабилизации ситуации.

По словам одного из собеседников агентства, важной проблемой на биржевых торгах сейчас являются недостаточные объемы продаж зимнего ДТ класса 1, в связи с чем его цена приближается к зимнему ДТ класса 2. Необходимо увеличить биржевую реализацию зимнего ДТ, в частности, проводить аукционы открытия, что поможет снизить ценовой индекс, говорит источник. Кроме того, отмечает он, нельзя упускать из виду, что дорожает летнее ДТ по трубе из-за обострения на Ближнем Востоке.

В конце сентября замминистра финансов Алексей Сазанов говорил, что поправки в закон, предполагающие разделение выплат по топливному демпферу по бензину и дизтопливу готовы, но они идут одним пакетом с поправками по инвестнадбавке к обратному акцизу, которые пока не согласованы.

Согласно Налоговому кодексу, если оптовые цены на топливо в России слишком сильно растут и в среднем за месяц отклоняются от установленных (58,65 тысячи рублей за тонну по бензину и 55 тысяч рублей по дизтопливу на 2024 год) более чем на 10% и 20% соответственно, демпфер за этот месяц не выплачивается. Ведомства учли пожелания нефтяников разделить расчеты и установить превышение предельных уровней цен отдельно по видам топлива.