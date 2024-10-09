Новак поручил проработать механизмы закрытия "серых" схем при экспорте дизтоплива внутри ЕАЭС

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Профильные ведомства проработают механизмы закрытия "серых" схем при экспорте дизельного топлива из России внутри ЕАЭС, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.

Он отметил, что в ходе совещания по топливным вопросам, которое состоялось во вторник, тема возможного запрета экспорта ДТ для непроизводителей в рамках ЕАЭС поднималась одной из нефтяных компаний. "Это не касалось общего (запрета на экспорт ДТ из РФ - ИФ), это касалось внутри ЕАЭС. Экспорт дизельного топлива сейчас разрешен, но введена запретительная пошлина, фактически в размере 50 тыс. рублей за тонну, которая является запретительной пошлиной для непроизводителя. То есть никаких дополнительных решений и действий делать не нужно. Но есть понимание того, что не все отрегулировано по выходу с территории России и внутри ЕАЭС. Это создает возможность, потенциал для существования "серых" схем. Над этим надо поработать, и такое предложение прозвучало от одной из нефтяных компаний. Я дал поручение - проработать механизмы закрытия различных возможных "серых" схем", - пояснил Новак.

Комментируя тему роста стоимости зимнего дизтоплива на бирже, он сказал: "Минэнерго доказывало вчера на штабе, что объемов достаточно, неудовлетворенного спроса нет, а если и есть, то минимальный. Это не критично, это в рамках баланса спроса и предложения. Проблем с зимним дизельным топливом нет. А цены скорректируется, сейчас просто переходный момент и возможны колебания. Надо смотреть в более долгосрочной перспективе. Мы, естественно, будем делать все, чтобы на рынке была стабильность".