Поиск

Новак поручил проработать механизмы закрытия "серых" схем при экспорте дизтоплива внутри ЕАЭС

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Профильные ведомства проработают механизмы закрытия "серых" схем при экспорте дизельного топлива из России внутри ЕАЭС, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.

Он отметил, что в ходе совещания по топливным вопросам, которое состоялось во вторник, тема возможного запрета экспорта ДТ для непроизводителей в рамках ЕАЭС поднималась одной из нефтяных компаний. "Это не касалось общего (запрета на экспорт ДТ из РФ - ИФ), это касалось внутри ЕАЭС. Экспорт дизельного топлива сейчас разрешен, но введена запретительная пошлина, фактически в размере 50 тыс. рублей за тонну, которая является запретительной пошлиной для непроизводителя. То есть никаких дополнительных решений и действий делать не нужно. Но есть понимание того, что не все отрегулировано по выходу с территории России и внутри ЕАЭС. Это создает возможность, потенциал для существования "серых" схем. Над этим надо поработать, и такое предложение прозвучало от одной из нефтяных компаний. Я дал поручение - проработать механизмы закрытия различных возможных "серых" схем", - пояснил Новак.

Комментируя тему роста стоимости зимнего дизтоплива на бирже, он сказал: "Минэнерго доказывало вчера на штабе, что объемов достаточно, неудовлетворенного спроса нет, а если и есть, то минимальный. Это не критично, это в рамках баланса спроса и предложения. Проблем с зимним дизельным топливом нет. А цены скорректируется, сейчас просто переходный момент и возможны колебания. Надо смотреть в более долгосрочной перспективе. Мы, естественно, будем делать все, чтобы на рынке была стабильность".

Александр Новак ЕАЭС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Бюджет РФ за 9 месяцев выполнен с профицитом 0,1% ВВП

Три человека пострадали при попытке теракта в здании УМВД по Смоленской области

Карточные клиенты ХКФ банка с 11 ноября будут переведены в Совкомбанк

Румыния уведомила РФ о закрытии своего Генконсульства в Ростове-на-Дону с 14 октября

Военная операция на Украине

Российская армия освободила от ВСУ два населенных пункта в Курской области

Американец Рид, обменянный на Ярошенко, заочно получил в РФ 14,5 лет за наемничество

Американец Рид, обменянный на Ярошенко, заочно получил в РФ 14,5 лет за наемничество

Сенаторы одобрили закон о лишении водительских прав за сокрытие номеров автомобиля

Единственный российский ответчик по иску Генпрокуратуры к Shell ликвидируется

Совфед одобрил закон о праве президента продлить пребывание на службе главы СКР

Сбербанк за 9 месяцев нарастил чистую прибыль по РСБУ на 6% до 1,193 трлн рублей

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });