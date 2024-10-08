РФ уже собрала 120 млн т зерна, в том числе почти 85 млн т пшеницы

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - РФ к настоящему времени собрала 120 млн тонн зерна, в том числе почти 85 млн тонн пшеницы, сообщает Минсельхоз по итогам встречи главы ведомства Оксаны Лут с сенаторами во вторник.

По ее словам, зерновые обмолочены с более чем 90% площадей. Качество зерна нового урожая выше прошлогоднего.

Министр отметила, что в этом году аграрии столкнулись с "беспрецедентно сложными погодными условиями, что привело к снижению урожайности и темпов уборочных работ". Тем не менее, подчеркнула она, урожай этого года позволит полностью обеспечить внутренний рынок и сохранить высокий экспортный потенциал по сырью и продуктам переработки.

Кроме того, министр сообщила, что с начала года на мировой рынок поставлено 78 млн тонн российского продовольствия, это на 7% больше, чем годом ранее. Самой востребованной мерой поддержки по-прежнему остается льготное кредитование.

В этом году на госпрограмму развития АПК направлен почти 421 млрд рублей, уже освоено более 88%.

Для выполнения задач, поставленных президентом к 2030 году, разработан новый нацпроект "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности", который направлен на развитие селекции и генетики, биотехнологий, производства ветпрепаратов, сельхозтехники и оборудования, а также на обеспечение отрасли профессиональными кадрами.