Союз экспортеров зерна снизил прогноз урожая зерна до 124,6 млн тонн

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Новый консенсус-прогноз Союза экспортеров зерна по сбору зерна в России в этом году по сравнению с предыдущим, опубликованным 26 сентября, снизился на 1%, до 124,6 млн тонн, сообщает телеграм-канал союза.

В частности, прогноз урожая пшеницы снижен на 0,4%, до 83,1 млн тонн, ячменя - на 0,6%, до 17,7 млн тонн, кукурузы - на 3,9%, до 12,2 млн тонн.

Новая оценка экспорта зерна в текущем сельхозгоду (июль 2024 - июнь 2025 года) составляет 52,5 млн тонн, что на 1,5% меньше, чем на 26 сентября. Основное снижение по ячменю - на 7,7%, до 3,6 млн тонн, и кукурузе - на 7,1%, до 2,6 млн тонн. Прогноз экспорта пшеницы не изменился - 43,5 млн тонн.

Официальный прогноз Минсельхоза по сбору зерна в этом году держится на уровне 132 млн тонн, из которых 84 млн тонн пшеницы. Однако ведомство не исключало его корректировку. Потенциал экспорта зерновых в этом сезоне оценивается в 60 млн тонн.