Для "Газпрома" предложили установить норматив продаж газа на бирже в 10%

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Минэнерго РФ опубликовали проект совместного приказа "Об утверждении минимальной величины продаваемого на бирже природного газа и требований к биржевым торгам, в ходе которых заключаются сделки с природным газом хозяйствующим субъектом, занимающим доминирующее положение на соответствующем товарном рынке", говорится на сайте размещения правовой информации.

В проекте совместного приказа предусматривается установление минимальных величин реализации природного газа (при достижении которых цена будет признаваться рыночной) в размере 10% от общего объема природного газа, добытого и реализуемого третьим лицам на внутреннем рынке и подлежащего транспортировке по Единой системе газоснабжения - для собственника ЕСГ ("Газпрома" - ИФ), 2% - для иных хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение.

В настоящее время нормативы биржевых продаж на бирже для газа не установлены, но действует условие паритета объемов продаж "Газпромом" и независимыми производителями, которое систематически не соблюдается.