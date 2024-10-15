ФАС и Минэнерго продолжают подготовку норматива продажи газа на бирже

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба и Минэнерго продолжают работу над проектом приказа о нормативах объема торгов природным газом на бирже, с тем, чтобы обеспечить заинтересованность в участии в торгах как поставщиков, так и потребителей, сказал журналистам в кулуарах Всероссийской тарифной конференции глава ФАС Максим Шаскольский.

В истории развития товарного рынка России это вторая официальная попытка ФАС принять совместный приказ с Минэнерго о нормировании реализации газа на бирже. Предыдущая попытка принять такой приказ предпринималась антимонопольщиками в 2018 году, но документ так и не был принят.

"Мы работаем над этим документом. Это правильное направление, потому что цена, которая формируется на биржевых торгах, не может быть монопольно высокой, здесь не может быть нарушений", - сказал глава ФАС.

"Здесь есть вопросы, потому что помимо того, что кто-то должен продавать, должны быть и покупатели на рынке, поэтому необходимо нормативку и работу организовать именно таким образом. Сейчас этот вопрос будет активно обсуждаться", - сообщил Шаскольский, добавив, что работа будет продолжаться "в режиме, который будет удобен для всех участников рынка".

В начале октября ФАС и Минэнерго опубликовали проект совместного приказа "Об утверждении минимальной величины продаваемого на бирже природного газа и требований к биржевым торгам, в ходе которых заключаются сделки с природным газом хозяйствующим субъектом, занимающим доминирующее положение на соответствующем товарном рынке". Документ предусматривает установление минимальных величин реализации природного газа (при достижении которых цена будет признаваться рыночной) в размере 10% от общего объема добытого и продаваемого третьим лицам природного газа для "Газпрома" и 2% - для иных хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующих положение.

Сейчас нормативы биржевых продаж на бирже для газа не установлены, но действует условие паритета объемов продаж "Газпромом" и независимыми производителями, которое систематически не соблюдается.

Согласно отчету "Газпрома", его доля в торгах газом на бирже в 2023 году сократилась до 5% с 25,2% в 2022 году.